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Football : le véritable salaire de Lionel Messi à l’Inter Miami dévoilé par le propriétaire de la franchise américaine

Lionel Messi a rejoint l'Inter Miami en 2023 en provenance du PSG. [Nathan Ray Seebeck-Imagn Images/Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Lors d’une interview dimanche soir, le co-propriétaire de l'Inter Miami, a révélé la somme touchée par l’Argentin Lionel Messi chaque année.

On connaît désormais la vérité. Arrivé à l’Inter Miami à l’été 2023, en provenance du PSG, Lionel Messi avait privilégié les Etats-Unis à l’Arabie saoudite mais cela ne l’empêche pas de toucher un très joli salaire, comme l’a révélé Jorge Mas, le co-propriétaire de la franchise floridienne.

«Je paie Messi, et ça vaut chaque centime, mais c’est entre 70 et 80 millions de dollars par an (entre 60,24 et 68,84 millions d’euros). Tout compris, a confié Jorge Mas dans une interview accordée à Bloomberg. Si j’ai besoin de sponsors de renommée mondiale, c’est parce que les joueurs coûtent cher.»

le mieux payé de Major League Soccer

L’ancien joueur du FC Barcelone, âgé de 38 ans, est le joueur le mieux payé de Major League Soccer (MLS) avec un salaire de base à 12 millions de dollars (10,3 millions d’euros) et une rémunération garantie de 20,4 millions de dollars (environ 17,6 millions d'euros).

A noter qu’en rejoignant Miami, «La Pulga» a signé une clause inédite qui lui permet de toucher un pourcentage sur la valorisation de la franchise. Elle a explosé depuis son arrivée passant de 585 millions de dollars (505 millions d’euros) en 2023 à 1,35 milliard de dollars (1,17 milliard d’euros).

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Pour rappel, au PSG, il touchait 30 millions d’euros annuels, soit 2,5 millions d’euros mensuels net.

Lionel MessiSalaireFootball

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