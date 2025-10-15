Football : un international belge dénonce une tentative d’extorsion de la part de sa propre famille après le décès de son père

Romelu Lukaku, international belge, a dénoncé une tentative d’extorsion de la part de sa propre famille après le décès de son père dont les funérailles ont été reportées.

Une famille sous tension. Ce mardi, Romelu Lukaku, footballeur international belge, et son frère Jordan, ont publié sur leurs réseaux sociaux un communiqué en indiquant qu’ils ne pourront pas assister à l’enterrement de leur père Roger, ancien footballeur décédé à 58 ans fin septembre.

Prévues initialement en Belgique vendredi, les funérailles auront finalement lieu en République démocratique du Congo, leur pays d’origine. Les deux frères ont le «sentiment d'être extorqués par certains membres de la famille.»

«il ne l’aurait jamais accepté!»

«Comme vous le savez peut-être, nous avions prévu d’organiser les funérailles ce vendredi. Cependant, en raison de certaines décisions prises à Kinshasa, celles-ci n’auront pas lieu en Belgique, peut-on lire. Notre père est décédé le 28 septembre et, en tant que frères, nous avons tout fait pour rapatrier sa dépouille en Belgique. Malheureusement, nous avons eu le sentiment d’être extorqués par certains membres de la famille.»

«Si notre père était encore parmi nous, il ne l’aurait jamais accepté ! Cela nous brise le cœur de ne pas pouvoir l’accompagner dignement dans son dernier repos, ont-ils poursuivi. Mais certaines personnes ont voulu saboter cela. Nous comprenons désormais pourquoi notre père nous tenait éloignés de plusieurs membres de la famille. Que Dieu bénisse ton âme, Papa. On t’aime.»

Roger Lukaku, ex-international congolais, avait notamment évolué en Belgique, du côté du KV Malines, du Germinal Ekeren ou encore d’Ostende.