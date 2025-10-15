Maroc : pourquoi les Lions de l’Atlas sont-ils entrés dans l’histoire du football ?

Mardi soir, en s’imposant face au Congo (1-0) lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique, le Maroc est entré dans l’histoire du football.

Une performance jamais vue auparavant. La sélection marocaine de football a remporté mardi une 16e victoire consécutive contre le Congo (1-0) lors de la dernière journée des qualifications au Mondial 2026 de la zone Afrique. Les Lions de l’Atlas établissent ainsi un nouveau record du monde en la matière.

الأسود يواصلون كتابة التاريخ بكل فخر واعتزاز بـ16 انتصارًا متتاليًا ويحطمون الرقم القياسي العالمي! 🇲🇦💪



𝐑𝐨𝐚𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 ✅ 16 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐂𝐔𝐓𝐈𝐕𝐄 𝐖𝐈𝐍𝐒 recorded in 𝐆𝐮𝐢𝐧𝐧𝐞𝐬𝐬 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐑𝐞𝐜𝐨𝐫𝐝𝐬! 🦁✨#DimaMaghribpic.twitter.com/MR35hNU0iT — Équipe du Maroc (@EnMaroc) October 14, 2025

«Les Lions continuent d'écrire l'histoire avec fierté et honneur avec 16 victoires consécutives, battant le record du monde !», a posté le compte officiel de l’équipe marocaine dans un message sur son compte officiel sur X.

Après un match nul contre la Mauritanie en mars 2024, les hommes de Walid Regragui ont gagné tous leurs matchs, le premier contre la Zambie (7 juin 2024). Ils font mieux que l'Espagne (15 victoires entre 2008 et 2009), l'Allemagne (15) et la France (14 entre mars 2003 et février 2004).

Pour rappel, le Maroc accueillera la CAN 2025 à partir du 21 décembre prochain avant de disputer l’été prochain la Coupe du monde aux Etats-Unis, Canada et Mexique.