Maroc : pourquoi les Lions de l’Atlas sont-ils entrés dans l’histoire du football ?

Les Marocains font partie des équipes africaines qualifiées pour la Coupe du monde 2026. [BackpagePix / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le

Mardi soir, en s’imposant face au Congo (1-0) lors de la dernière journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Afrique, le Maroc est entré dans l’histoire du football.

Une performance jamais vue auparavant. La sélection marocaine de football a remporté mardi une 16e victoire consécutive contre le Congo (1-0) lors de la dernière journée des qualifications au Mondial 2026 de la zone Afrique. Les Lions de l’Atlas établissent ainsi un nouveau record du monde en la matière.

«Les Lions continuent d'écrire l'histoire avec fierté et honneur avec 16 victoires consécutives, battant le record du monde !», a posté le compte officiel de l’équipe marocaine dans un message sur son compte officiel sur X.

Après un match nul contre la Mauritanie en mars 2024, les hommes de Walid Regragui ont gagné tous leurs matchs, le premier contre la Zambie (7 juin 2024). Ils font mieux que l'Espagne (15 victoires entre 2008 et 2009), l'Allemagne (15) et la France (14 entre mars 2003 et février 2004).

Pour rappel, le Maroc accueillera la CAN 2025 à partir du 21 décembre prochain avant de disputer l’été prochain la Coupe du monde aux Etats-Unis, Canada et Mexique.

