Donald Trump : pourquoi le président des Etats-Unis menace-t-il de déplacer des matchs de la Coupe du monde 2026 et les JO 2028 ?

Le président des Etats-Unis Donald Trump a menacé de déplacer des matchs de la Coupe du monde 2026, programmée l’été prochain, mais aussi les JO 2028 de Los Angeles. Certaines villes sont au cœur de cette tempête.

Les Etats-Unis se préparent à accueillir deux des plus grandes compétitions sportives de la planète. La Coupe du monde de football 2026 sera organisée l’été prochain, conjointement avec le Canada et le Mexique, deux ans avant les JO 2028 de Los Angeles. Mais Donald Trump a menacé de déplacer des matchs du Mondial prévus dans certaines villes démocrates, en raison de leur laxisme en matière de sécurité. C’est le cas notamment de Boston, qui doit accueillir sept rencontres, San Francisco et Seattle (six matchs) ou encore Los Angeles (huit matchs).

«Il le fait très facilement»

«Si quelqu’un fait du mauvais travail et que je pense qu’il y a un problème de sécurité, j’appellerais Gianni (Infantino, ndlr), le chef de la Fifa, qui est formidable, et je dirais, déplaçons-le vers un autre endroit. Et il le ferait», a assuré le président américain à des journalistes, au cours d’une réunion avec son homologue argentin Javier Milei à Washington.

«Il le ferait très facilement», a-t-il ajouté, au sujet de président de la Fifa qu’il a reçu plusieurs reprises à la Maison Blanche. Le match amical entre l’Argentine et Porto Rico, initialement prévu lundi à Chicago, a d'ailleurs été déplacé à Miami, Donald Trump ayant décrit Chicago comme une «zone de guerre».

Et le président des Etats-Unis pourrait agir de la même manière avec les Jeux Olympiques. «Je pourrais dire la même chose à propos des Jeux olympiques. Si je pensais que Los Angeles ne fait pas du bon travail, je les déplacerais», a-t-il affirmé. Reste à savoir si Donald Trump mettra ses menaces à exécution.