Ligue Europa : Aston Villa interdit aux supporters du Maccabi Tel-Aviv d'assister au match du 6 novembre

Jeudi, le club anglais Aston Villa a annoncé l'interdiction d'accès au stade de Villa Park à Birmingham (Royaume-Uni) aux supporters du Maccabi Tel-Aviv, dans le cadre de la rencontre de Ligue Europa entre les deux équipes, le 6 novembre. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité publique, selon les autorités locales.

Un contexte tendu. Jeudi, le club de football d'Aston Villa a annoncé qu'aucun supporter du Maccabi Tel-Aviv ne serait autorisé à se rendre au stade de Villa Park (Birmingham) le 6 novembre, pour assister à la rencontre de Ligue Europa entre les deux clubs.

Aston Villa can confirm the club has been informed that no away fans may attend the UEFA Europa League match with Maccabi Tel Aviv. — Aston Villa (@AVFCOfficial) October 16, 2025

Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité publique, selon les autorités locales.

Match à «haut risque»

Le club a indiqué dans un communiqué avoir suivi l'avis du Safety Advisory Group (SAG) de la ville de Birmingham, chargé de gérer la sécurité des matches au Villa Park et qui a conseillé de n'autoriser aucun supporter de l'équipe israélienne à assister au match.

«La police des Midlands de l'Ouest a averti le SAG de ses "inquiétudes en matière de sécurité publique" aux abords du stade, et sur sa capacité à gérer de potentielles manifestations» le soir du match, précise le club, qui annonce être en contact avec le club israélien et les autorités locales pour assurer «la sécurité des supporters assistant au match et des résidents» de Birmingham.

En effet, la police britannique a classé ce match comme étant à «haut risque». En novembre 2024, lors d’un match contre l’Ajax Amsterdam, des affrontements violents avaient éclaté dans la capitale néerlandaise.

«Cette décision repose sur des informations récentes et sur de précédents incidents, dont les violents affrontements et les crimes haineux qui se sont déroulés en 2024 en Ligue Europa lors du match entre l'Ajax Amsterdam et le Maccabi», a déclaré un porte-parole de la police.