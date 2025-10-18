Tennis de table : l'équipe de France se qualifie en finale après avoir renversé l'Allemagne

Après deux victoires de Félix Lebrun et un succès de Simon Gauzy, l'équipe de France de tennis de table s'est qualifiée en finale des championnats d'Europe en renversant l'Allemagne. Les Bleus affronteront la Roumanie ou la Slovénie pour le sacre.

L'équipe de France de tennis de table se rapproche d'un sacre européen. Tombeurs de l'Allemagne, l'un des favoris au titre (3-1) samedi, les Bleus se sont qualifiés pour la finale des championnats d'Europe par équipes de tennis de table à Zadar, en Croatie. Les Tricolores, emmenés par les frères Lebrun et Simon Gauzy, qui n'ont plus été sacrés dans l'épreuve depuis 1998 (face à la Pologne), peuvent à nouveau marquer l'histoire du ping tricolore.

Deuxième nation européenne derrière la Suède, éliminée en quarts par les Roumains, l'équipe de France a fait un grand pas en avant en sortant une équipe d'Allemagne sacrée à six reprises depuis le début des années 2010. Une preuve supplémentaire de la grande performance des Bleus, les Allemands avaient systématiquement atteints la finale des championnats d'Europe depuis 2005.

Une demi-finale qui avait mal débuté

«C'est incroyable, on a fait un super match par équipes. Aller chercher le point de la victoire était énorme surtout que Duda a fait un super match, c'était du très haut niveau», s'est réjoui Félix Lebrun au micro de l'Equipe. «Ça aurait pu tourner de son côté, mais aujourd'hui c'était pour nous», au terme de ce qui s'est apparentée à une finale avant l'heure.

La demi-finale avait pourtant bien mal commencé. Dès la première rencontre, Alexis Lebrun a été balayé par Benedikt Duda (3-0 : 7-11, 9-11, 6-11) alors qu'il n'avait jusqu'ici perdu aucun set en Croatie. Devant le N.8 mondial, qui l'an dernier s'était mué en bourreau de Félix Lebrun aux championnats d'Europe en individuel, le Montpelliérain de 22 ans n'a pas trouvé le moyen d'installer son jeu, victime au contraire des attaques de Duda.

La suite a aussi été disputée pour son petit frère, poussé à la belle par Patrick Franziska (3-2 : 11-6, 7-11, 11-6, 8-11, 11-7) Mais le récent finaliste du Grand Smash de Pékin s'en est néanmoins sorti, et n'a pas caché sa joie ni son soulagement devant le groupe français entraîné par Nathanaël Molin et complété par Thibault Poret et Flavien Coton.

Auteur d'un superbe match devant Dang Qiu (3-0 : 11-8, 11-6, 12-10), Simon Gauzy a un peu plus confirmé son excellente saison et mis les Français sur de bons rails. Ce, avant que Félix Lebrun n'impose sa loi devant Duda, qui a eu le mérite de revenir dans le deuxième set, pour libérer des Français qui lui sont alors tombés dans les bras au milieu de l'aire de jeu. La France jouera la grande finale ce dimanche, à 17h, face au vainqueur de la rencontre entre la Roumanie et la Slovénie.