Tennis de table : la très belle remontée de Félix Lebrun au classement mondial

Battu en finale du Grand Smash de Pékin, le Français Felix Lebrun a gagné deux places au classement mondial, toujours dominé par le Chinois Wang Chuqin.

Un lot de consolation. Félix Lebrun s’est incliné, dimanche, contre le Chinois Wang Chuqin en finale du Grand Smash de Pékin en quatre sets. Mais le pongiste français n’a pas tout perdu dans la capitale chinoise. Grâce à son parcours, qui lui a permis d’engranger 1.400 points, le médaillé de bronze aux JO 2024 a gagné deux places et pointe désormais au 5e rang au classement mondial, toujours dominé par Wang Chuqin qui a accentué son avance.

A look at this week's #ITTFWorldRankings after an epic outing at #ChinaSmash 🤩



Check out the full details at https://t.co/4ajZoUfjTa 📱#TableTennispic.twitter.com/tdGx1G7JGX — World Table Tennis (@WTTGlobal) October 7, 2025

Il ne s’agit pas du meilleur classement de sa carrière, lui qui a été classé 4e mondial entre novembre 2024 et janvier 2025 avant de perdre quelques places. Mais après avoir dépassé le Suédois Truls Moregaard et le Chinois Liang Jingkun, tous deux éliminés en 8e de finale à Pékin, «Féfé» va désormais tenter de se rapprocher de son meilleur classement et du Japonais Tomokazu Harimoto (4e)

Mais la mission ne sera pas simple. Alors qu’il va faire l’impasse sur le WTT Star Contender de Londres (20-26 octobre), au contraire du Nippon, il sera très attendu au WTT Champions Montpellier (28 octobre-2 novembre), où il va devoir défendre les 1.000 points glanés après son titre l’année dernière.

Avant ce rendez-vous, Félix Lebrun et les Bleus seront présents, la semaine prochaine, à Zandar (Croatie) pour les championnats d’Europe par équipes (12-19 octobre).