Tennis de table : emmenée par les frères Lebrun, l'équipe de France sacrée championne d'Europe

L'équipe de France a décroché le titre de championne d'Europe de tennis de table, ce dimanche en Croatie, en battant la Roumanie en finale grâce aux frères Lebrun et à Simon Gauzy (3-0).

Une première depuis 27 ans. L’équipe de France, emmenée par les frères Lebrun et Simon Gauzy, a été sacrée dimanche championne d’Europe par équipes à Zadar (Croatie), grâce à sa nette victoire (3-0) face à la Roumanie.

Les protégés de Nathanaël Molin, qui ont totalement dominé la compétition, décrochent leur premier titre européen dans l'épreuve depuis 1998 et la génération de Jean-Philippe Gatien. Ils réalisent ainsi un «Grand Chelem» espéré par le coach des Lebrun à l'année, après les titres continentaux acquis en 2024 (Alexis Lebrun en simple et en double avec Félix) et lors du Top 16 européen par Alexis Lebrun, ou celui en simple de Félix Lebrun aux Jeux européens de 2023.

C’EST HISTORIQUE 🤯



La France est championne d’Europe par équipes en tennis de table !!!



Les Bleus emmenés par Felix Lebrun, Alexis Lebrun et Simon Gauzy ont littéralement dominé la finale et écrivent une page du ping français ! pic.twitter.com/rORJ0YQbls — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) October 19, 2025

Contre les Roumains en finale, c'est Alexis Lebrun qui a lancé ses coéquipiers en dominant totalement Iulian Chirita (3-0 : 11-2, 11-6, 11-7). Son frère, Félix Lebrun, a ensuite pris le dessus sur Eduard Ionescu (3-1 : 11-3, 9-11, 11-5, 11-4). Enfin Simon Gauzy a apporté le dernier point contre Ovidiu Ionescu (3-1 : 11-9, 11-9, 3-11, 11-3).

«C'est une émotion énorme, on s'est régalé toute la semaine. Finir avec le titre, pour une équipe qui s'entend aussi bien, c'est génial, a expliqué Félix Lebrun. Je n'ai pas envie de comparer mes médailles. J'ai connu des exploits incroyables mais celui-ci aura une place dans ma mémoire. On rentre dans l'histoire du tennis de table français, c'est une fierté. Le podium, c'est un moment rare, il faut en profiter. On va célébrer avec nos proches et ce soir en rentrant.»

Un titre qui permet de positionner la France parmi les meilleures. Deuxième au classement de la fédération européenne (ETTU) derrière la Suède avant le début de la compétition, deuxième nation mondiale derrière la Chine selon la Fédération internationale (ITTF), les Français comptent aussi parmi les joueurs les mieux classés individuellement.