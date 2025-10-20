Football : combien le Maroc va-t-il toucher après son sacre à la Coupe du monde U20 ?

Le Maroc a remporté la Coupe du monde des U20 en battant l’Argentine en finale (2-0) dans la nuit de dimanche à lundi, au Chili.

Les Lionceaux de l’Atlas sur le toit du monde. Vainqueurs de l’Argentine (2-0) dimanche au Chili, grâce à un doublé de Yassir Zabiri, les Marocains ont décroché le Mondial U20 pour la première fois de leur histoire.

Les hommes de Mohamed Ouahbi, qui succèdent au Ghana en tant que deuxième équipe africaine championne dans la catégorie, offrent au Royaume le premier sacre dans le football pour une sélection marocaine.

Et grâce à ce succès, la sélection va repartir avec un chèque d’environ 1 million de dollars (857.500 euros), selon BolaVip. Une prime qui est reversée directement à la Fédération nationale et non pas aux joueurs directement.

Pour rappel, la sélection du Maroc avait éliminé la France en demi-finale. Les Bleuets ont été battus samedi lors du match pour la troisième place, par la Colombie (1-0).