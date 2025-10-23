«C’est scandaleux» : le coup de gueule des Marseillais sur les arbitres après la défaite de l’OM en ligue des champions

Les joueurs marseillais ont pesté contre l’arbitrage à l’issue de la défaite concédée par l’OM sur la pelouse du Sporting Portugal, mercredi soir, lors de la 3e journée de la Ligue des champions (2-1).

Une défaite qui ne passe pas. L’OM a été renversé sur la pelouse du Sporting Portugal, mercredi soir, lors de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-1).

Le club olympien a pourtant ouvert le score sur une magnifique frappe enroulée d’Igor Paixao au quart de jeu (14e).

Mais la rencontre a basculé juste avant la pause, avec l’expulsion d’Emerson Palmieri. Déjà averti pour une main, le défenseur italien a reçu un second avertissement pour une simulation dans la surface de réparation du club portugais (45e).

"C'est SCANDALEUX" 😡



Pierre-Emerick Aubameyang très remonté contre l'arbitrage après la défaite de l'OM face au Sporting 🗣️#SCPOM | #UCLpic.twitter.com/0kJdBOvyBU — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2025

Et s’ils ont résisté pendant la première partie de la seconde période, les Phocéens ont craqué à vingt minutes du coup de sifflet final (69e) puis sur une frappe d’Alisson Santos détournée par Benjamin Pavard dans les derniers instants de la rencontre (86e), concédant leur 2e revers en trois matchs dans la compétition cette saison. Déçus de cette issue, les hommes de Roberto De Zerbi étaient surtout très remontrés par l’arbitrage.

«Ce soir les arbitres n’ont pas du tout été au niveau. Il n’y a rien à dire, il n’y a rien eu pour nous. (…) Le premier jaune qu’Emerson prend est scandaleux, il ne peut rien faire avec sa main…», a déploré, au micro de Canal+, Pierre-Emerick Aubameyang, qui n’a pas digéré la prestation de l’arbitre Rade Obrenovic.

«C’est scandaleux ! Quand on a un match avec de tels enjeux en Ligue des champions, avoir des arbitres comme ça, c’est scandaleux. Ça nous pénalise parce qu’on était en train de faire un bon match et, derrière, ça change toute la physionomie du match. On est très énervé mais bon…», a ajouté l’attaquant gabonais. Et il n’est pas le seul à avoir pesté contre l’arbitre slovène. C’est le cas également de son entraîneur.

«Selon moi on a payé des erreurs d’arbitrage. Je n’ai pas aimé la façon dont le match a été arbitré. Je ne pense pas que l’arbitre était assez bon pour un match de ce genre. Je ne veux pas parler des épisodes en particulier mais, en général, il n’était pas prêt pour arbitrer un match de ce niveau», a regretté Roberto De Zerbi toujours au micro de Canal+. Il a notamment pointé du doigt le premier avertissement d’Emerson Palmieri. «Honnêtement le premier carton jaune (d’Emerson) était sévère, et je pense franchement que l’arbitrage n’a pas été au niveau du match», a-t-il insisté en conférence de presse.

Sur une série de cinq victoires consécutives, l’OM a subi à coup d’arrêt à Lisbonne et pointe à la 18e place du classement (sur 36) avec trois points. Et le club olympien va tenter de se relancer, dès ce week-end, à Lens en championnat, mais aussi en Ligue des champions lors de la venue de l’Atalanta Bergame (17e), le 5 novembre prochain, au Vélodrome. Sans Rade Obrenovic au sifflet.