Formule 1 : Lando Norris remporte le Grand Prix du Mexique et prend les commandes du championnat du monde

Lando Norris a remporté, ce dimanche, le Grand Prix du Mexique de Formule 1 en devançant Charles Leclerc et Max Verstappen. Le Britannique de McLaren prend les commandes du championnat du monde devant Oscar Piastri pour un point.

Le week-end parfait. Parti en pole position, Lando Norris s’est imposé aisément, dimanche, le Grand Prix du Mexique de Formule 1 et s’est emparé de la première place du championnat du monde en doublant son coéquipier australien Oscar Piastri à quatre Grands Prix de la fin de la saison.

Sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico et après un départ très animé, le Britannique, qui n’a jamais été inquiété, a écrasé la concurrence et a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

Verstappen gratte quatre points

«Il fallait rester bien concentré au début et après, la course a été plutôt linéaire. Bon départ, bon premier tour et j'ai pu creuser l'écart. L'ambiance était incroyable, c'est vraiment fantastique de gagner pour la première fois ici. Maintenant, on va prendre les week-ends les uns après les autres», a confié le nouveau leader du championnat avec un petit point sur l'Australien, qui n'a termine qu'à la cinquième place derrière un très étonnant Oliver Bearman.

De son côté, Max Verstappen, qui comptait 40 points de retard sur la tête du championnat en arrivant au Mexique, repart avec 36 points de retard sur Norris, le nouveau leader. Il a ainsi repris quatre unités.

Du côté des Français, Esteban Ocon termine à la neuvième place. Isack Hadjar et Pierre Gasly ont dû se contenter des 13e et 15e positions.