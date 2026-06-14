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Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix de Catalogne

George Russell s'élancera devant Lewis Hamilton et Kimi Antonelli. George Russell s'élancera devant Lewis Hamilton et Kimi Antonelli. [Reuters]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Britannique George Russell partira en pole position, ce dimanche (15h sur Canal+), du Grand Prix de Catalogne devant Lewis Hamilton et son coéquipier Kimi Antonelli.

1ère ligne

George Russell (GBR/Mercedes)

Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)

2e ligne

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren)

3e ligne

Max Verstappen (NED/Red Bull)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull)

4e ligne

Oscar Piastri (AUS/McLaren)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)

5e ligne

Nico Hülkenberg (GER/Audi)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6e ligne

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)

7e ligne

Franco Colapinto (ARG/Alpine)

Pierre Gasly (FRA/Alpine)

8e ligne

Oliver Bearman (GBR/Haas)

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)

9e ligne

Esteban Ocon (FRA/Haas)

Alexander Albon (THA/Williams)

10e ligne

Sergio Pérez (MEX/Cadillac)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)

Oscar Piastri a remporté le Grand Prix de Barcelone la saison dernière.
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11e ligne

Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

Formule 1Grand PrixCatalogneMercedesFerrari

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