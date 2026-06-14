Formule 1 : la grille de départ du Grand Prix de Catalogne

Le Britannique George Russell partira en pole position, ce dimanche (15h sur Canal+), du Grand Prix de Catalogne devant Lewis Hamilton et son coéquipier Kimi Antonelli.
1ère ligne
George Russell (GBR/Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
2e ligne
Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Lando Norris (GBR/McLaren)
3e ligne
Max Verstappen (NED/Red Bull)
Isack Hadjar (FRA/Red Bull)
4e ligne
Oscar Piastri (AUS/McLaren)
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls)
5e ligne
Nico Hülkenberg (GER/Audi)
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
6e ligne
Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls)
Gabriel Bortoleto (BRA/Audi)
7e ligne
Franco Colapinto (ARG/Alpine)
Pierre Gasly (FRA/Alpine)
8e ligne
Oliver Bearman (GBR/Haas)
Carlos Sainz Jr (ESP/Williams)
9e ligne
Esteban Ocon (FRA/Haas)
Alexander Albon (THA/Williams)
10e ligne
Sergio Pérez (MEX/Cadillac)
Valtteri Bottas (FIN/Cadillac)
11e ligne
Lance Stroll (CAN/Aston Martin)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)