Boxe : voici le probable futur adversaire de Tony Yoka

Tony Yoka reste sur une belle victoire contre le Russe Arslan Yallyev. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Français Tony Yoka pourrait retrouver les rings de boxe en janvier prochain contre l’un des combattants les mieux classés de la planète.

Un retour en force ? Absent du ring depuis le 17 mai dernier sa victoire contre le Russe Arslan Yallyev, Tony Yoka est en passe d’effectuer son retour le 10 janvier prochain. Le Français a donné rendez-vous à l’Allemand Agit Kabayel.

Alors qu’un possible combat contre Anthony Joshua était évoqué, ce sera finalement contre le boxeur de 33 ans, invaincu en 26 combats dans la catégorie poids lourds, qui est actuellement troisième mondial au classement The Ring et surtout détenteur de la ceinture intérimaire WBC des poids lourds que le médaillé d'or aux Jeux de Londres affrontera.

«Je signe le contrat, a lancé le Parisien dimanche sur son compte Instagram. A toi de signer ta partie et on se retrouve sur le ring le 10 janvier.» C’est justement l’Allemand, moins connu du grand public qui avait réclamé le combat. D’origine kurde, il reste sur une victoire contre le Chinois Zhilei Zhang en février dernier à Riyad (Arabie saoudite).

Bakary Samaké a mis KO Alejandro Ortiz au 5e round.
Sur le même sujet Boxe : le KO monstrueux du Français Bakary Samaké infligé à Alejandro Ortiz (vidéo) Lire

Face à un adversaire qui a le même âge, une solide expérience et surtout un classement élevé, Tony Yoka (14 victoires, 3 défaites) serait bien inspiré de s’imposer. Une victoire pourrait lui permettre de se relancer et lui ouvrir les portes de grands combats jusqu’à une potentielle chance mondiale.

Tony YokaBoxeSportSports de combat

