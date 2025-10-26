Boxe : le KO monstrueux du Français Bakary Samaké infligé à Alejandro Ortiz (vidéo)

Toute l’actu en direct 24h/24
Bakary Samaké a mis KO Alejandro Ortiz au 5e round. Bakary Samaké a mis KO Alejandro Ortiz au 5e round. [Alexis Goudeau/Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Français Bakary Samaké a étendu son invincibilité en infligeant un terrible KO au Vénézuélien Alejandro Ortiz, samedi soir, au Palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois-Perret.

Il est toujours invincible. Bakary Samaké (22 ans) a enchaîné, samedi soir, un 19e succès en autant de combats dans la catégorie des -70 kg. Et encore une fois avec la manière. Dans un Palais des sports Marcel-Cerdan de Levallois-Perret tout acquis à sa cause, la nouvelle sensation de la boxe française a infligé un KO monstrueux à Alejandro Ortiz (23 ans).

Alors que le combat était présenté comme équilibré, il a rapidement tourné à l’avantage du Français. Et au 5e round, Bakary Samaké a décoché un terrible crochet du droit, qui a couché le Vénézuélien lui infligeant sa première défaite en 26 combats. Un coup tellement dévastateur qu’il est resté allongé plusieurs minutes avant de pouvoir se relever. «Au début, j’avais du mal à lire son jeu mais à partir du 2e round, c’était lancé», a déclaré le Français, qui poursuit pas à pas sa route vers les sommets.

Et elle pourrait le mener inévitablement vers une chance mondiale face à l’Américain Sebastian Fundora. «C’est un rêve. On est prêts pour ça», a assuré Bakary Samaké, qui a envoyé un message dans les paroles mais aussi dans les actes. Reste à savoir s’il sera entendu.

