«J’ai conclu un pacte avec Dieu» : l’étonnante reconversion de Dani Alves après avoir été acquitté en appel dans une affaire de viol

Accusé de viol, Dani Alves a été acquitté en mars dernier par la Haute Cour de Catalogne. Accusé de viol, Dani Alves a été acquitté en mars dernier par la Haute Cour de Catalogne. [LaPresse / Icon Sport]
Acquitté en appel dans une affaire de viol en mars dernier, l’ancien défenseur brésilien Dani Alves est devenu prédicateur dans des églises en Catalogne.

Un changement de vie radical. Condamné à quatre ans et demi de prison pour le viol d’une jeune femme dans une discothèque en février 2024 avant d’être acquitté en mars dernier par la Haute Cour de Catalogne, Dani Alves, qui a évolué pendant plus de 22 ans au plus haut niveau, a entamé une étonnante reconversion. Très loin des terrains de football. Mais aussi de la prison, où il a été placé en détention provisoire pendant 14 mois.

L’ancien international brésilien (12 sélections) s’est tourné vers la spiritualité et est devenu prédicateur évangélique dans des églises en Catalogne comme en témoignent des vidéos postées sur les réseaux sociaux. Sur les images, l’ancien joueur du FC Barcelone, du PSG ou encore de la Juventus Turin apparaît micro en main en chantant et en s’adressant aux fidèles de l’église Elim à Gérone. «Il faut prendre les choses de Dieu au sérieux et avoir la foi. J’en suis la preuve vivante. J’ai fait un pacte avec Dieu», a-t-il notamment concédé.

Avant d’évoquer sa rencontre divine au cœur de l’affaire de viol. «Au milieu des turbulences, au milieu de la tempête, il y a toujours un messager de Dieu. Et ce messager, au pire moment de ma vie, m’a recueilli, m’a emmené à l’église pour le chemin, et aujourd’hui, je suis en chemin grâce à lui», a-t-il ajouté.

Alors qu’il passe désormais de longues heures à la lecture de la Bible et à la médiation spirituelle, Dani Alves se présente désormais comme un «disciple de Jésus-Christ» en biographie de son compte Instagram. 

