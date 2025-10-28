Tennis : qui est la nouvelle petite amie de l’Italien Jannik Sinner ?

Toute l’actu en direct 24h/24
Le joueur de tennis italien Jannik Sinner a officialisé sa relation avec une mannequin danoise très connue.

Il a voulu mettre un terme aux rumeurs. Jannik Sinner, le numéro 2 mondial à l’ATP, a dévoilé le nom de sa petite amie, la mannequin danoise Laila Hasanovic.

L’Italien de 24 ans a profité de sa victoire au tournoi de tennis de Vienne, en battant en finale Alexander Zverev, pour officialiser cette nouvelle.

«Le travail que vous mettez, l’effort. Aussi, de me comprendre parfois, ce n’est pas facile, mais merci pour l’effort. Tout le monde ici, avec la famille, ma petite amie, mes amis… Merci beaucoup pour le soutien», a déclaré Sinner. 

Pour Laila Hasanovic, ce nouveau chapitre amorce une page après une relation médiatisée avec le pilote de Formule 1 Mick Schumacher, fils de Michael, qui a pris fin en avril après trois ans de relation. Elle avait également été en couple avec le footballeur danois Jonas Wind. 

Quant à Sinner, il sortait jusqu’au printemps de 2025 d’une relation avec la joueuse russe Anna Kalinskaya.

