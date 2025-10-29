Football : la banque argentine dévoile une pièce en argent pour la Coupe du monde 2026 en hommage à Diego Maradona

Ce mercredi, la banque centrale argentine a annoncé la mise en circulation d’une pièce de monnaie de collection pour célébrer la Coupe du monde de football 2026.

Une édition limitée. La Banque centrale argentine a dévoilé mercredi une pièce de monnaie de collection pour célébrer la Coupe du monde de football 2026, sur laquelle est évoqué le célèbre but de Diego Maradona contre l'Angleterre en 1986 au Mexique.

Le recto de la pièce en argent en édition limitée représente un ballon, et le verso illustre l'attaque de Maradona, parti de son propre camp et dribblant cinq adversaires pour inscrire le «but du siècle» en quart de finale.

© BCRA / AFP

Dans cette même rencontre, le mythique numéro 10 argentin avait marqué un but de la main, resté dans les mémoires comme «la main de Dieu», puis avait ensuite guidé son équipe jusqu'au sacre.

La Banque centrale a indiqué que 2.500 exemplaires de cette pièce commémorative de 27 grammes et 40 mm de diamètre ont été émis pour être commercialisée sur le marché local, et que «des pièces en or de conception similaire ont également été frappées et seront commercialisées à l'échelle internationale».