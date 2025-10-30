Tennis de table : Félix Lebrun, tenant du titre à Montpellier, éliminé par Simon Gauzy au 2e tour

Tenant du titre à Montpellier, Félix Lebrun a été éliminé ce jeudi 30 octobre par Simon Gauzy lors d’un duel franco-français au 2e tour du WTT Champions.

Un match entre compatriote. Lors de ce huitième de finale du WTT de Montpellier, Félix Lebrun, tenant du titre, a été éliminé par le second Français Simon Gauzy, numéro 17 mondial, ce jeudi 30 octobre sur le score de 3-2 (4-11, 11-8, 12-10, 6-11, 11-5).

Eliminé par le cadet des frères Lebrun dès le premier tour l'an passé, Simon Gauzy a pris sa revanche ce jour pour se hisser en quarts de finale du tournoi de tennis de table, appartenant au deuxième niveau mondial.

La performance est d'autant plus belle que le Français de 31 ans n'avait jamais battu le Montpelliérain en cinq confrontations sur le circuit auparavant. C'est désormais chose faite, un peu plus d'une semaine après avoir été sacré à ses côtés champions d'Europe par équipes en Croatie.

«On a le meilleur public du monde. Il m’a fallu 8 matchs pour le battre. Pour moi, c’est une fierté de le battre enfin, c’est quelque chose d’exceptionnel. Il est fantastique. Jouer devant vous va être incroyable. Merci à Félix pour tout ce que tu fais pour le ping français», a réagi Simon Gauzy après sa victoire.

A 31 ans, Simon Gauzy réalise une excellente saison, avec en point d'orgue le titre européen par équipes mais aussi une demi-finale de Grand Smash - le plus haut niveau international - en Suède.