Angleterre : en état d’ébriété, la mascotte d’une équipe de football exclue de son stade (vidéo)

Ce samedi 1er novembre, le match de Coupe d’Angleterre entre Burton Albion et St Albans City a été marqué par l’exclusion du terrain d’une mascotte complètement ivre.

Scène hallucinante en Angleterre. Ce samedi en FA Cup (la Coupe d’Angleterre de football), l’équipe de Burton Albion s’est imposée facilement sur la pelouse de St Albans City (6-0) lors du premier tour de la compétition. Ce n’est pas le résultat qui a retenu l’attention, mais l’exclusion de la mascotte du club local.

Sur une vidéo partagée à de nombreuses reprises sur les réseaux sociaux, on peut voir «Sammy the Saint», la mascotte de St Albans, qui évolue en Nationale League South, la sixième division anglaise, complètement ivre en train de s’écrouler derrière les panneaux publicitaires devant les rires du public présent.

The St Albans mascot was absolutely smashed away at Burton Albion yesterday… 🤣😭



He ended up getting ejected from the stadium… 🫣pic.twitter.com/YgL2HYG7rZ — Football Away Days (@FBAwayDays) November 2, 2025

La mascotte s’est relevée puis a tenté de lever les bras en sautant avant de perdre encore l’équilibre. Elle a ensuite salué le public avec des gestes déplacés avec les doigts.

Les stadiers sont ensuite intervenus pour sortir «Sammy» sans difficulté.