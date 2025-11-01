Angleterre : un footballeur français commet une infraction au volant de sa Lamborghini malgré deux années de suspension de permis

Le défenseur de Chelsea, Wesley Fofana a été une nouvelle fois condamné pour conduite dangereuse. Le footballeur a été filmé en train de slalomer à vive allure sur la bande d’arrêt d’urgence de l’A3 près de Londres au volant d’une Lamborghini.

Nouveau carton rouge pour Wesley Fofana. Le défenseur central du Chelsea FC a été condamné ce samedi à 300 heures de travaux d’intérêt général, étalés sur 18 mois, et voit son permis de conduire suspendu à nouveau après une infraction particulièrement dangereuse filmée en avril dernier.

Les faits remontent au 20 avril dernier. Selon le ministère public britannique, Wesley Fofana a été filmé circulant à vive allure dans une Lamborghini blanche sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A3, à hauteur de Hook, dans le sud de Londres. Il a procédé à des manœuvres en slalom dangereux, débordant la voie à gauche, sans utiliser son clignotant, alors que la zone était limitée à 80 km/h (50 mph).

À ce jour, Fofana est déjà interdit de conduire pendant deux ans, suite à une série de huit excès de vitesse commis à bord de plusieurs véhicules de luxe, une Rolls‑Royce Cullinan, un Audi 4.0 L, et la même Lamborghini Urus. Au total, il avait accumulé 47 points sur son permis.

Montrer le mauvais exemple

Lors de l’audience au tribunal de North East Surrey, la juge Julie Cooper lui a rappelé que le jeune homme de 24 ans est un modèle pour de nombreux jeunes supporters. «Vous savez que beaucoup de jeunes vous admirent et risquent de vouloir vous imiter. Ils n’auront pas vos voitures, ni vos dispositifs de sécurité, et pourraient se tuer en essayant de faire comme vous. Vous devez être bien plus responsable».

Son avocate a affirmé que le joueur «avait retenu la leçon» et regrettait sincèrement son comportement. Toutefois, la juge a averti que toute récidive pourrait entraîner une peine de prison, pouvant mettre en péril sa carrière professionnelle.

Ce nouveau dossier jette une ombre importante sur la réputation du défenseur, déjà fragilisée par ses blessures et ses absences régulières depuis son transfert depuis le Leicester City FC en 2022.