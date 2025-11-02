Charles Coste, champion olympique et avant-dernier relayeur des Jeux de Paris 2024, est décédé à 101 ans

Charles Coste, ancien champion olympique de cyclisme sur piste, est décédé dans son sommeil jeudi dernier à l’âge de 101 ans.

L’image restera à jamais graver. Charles Coste, le champion olympique de cyclisme sur piste en 1948, est mort jeudi 30 octobre à son domicile à l’âge de 101 ans. Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, il était le magnifique avant-dernier relayeur qui avait transmis la flamme au duo Marie-Jo Pérec et Teddy Riner.

Il sera inhumé vendredi 7 novembre au cimetière de Levallois-Perret. Charles Coste avait demandé, avant son décès, des obsèques discrètes.

«un héritage sportif immense»

«C'est avec une grande émotion que j’ai appris la disparition de Charles Coste, champion olympique à Londres en 1948, qui a relayé la flamme des Jeux de Paris 2024, a posté sur X ce dimanche Marina Ferrari, la ministre des Sports. À 101 ans, il laisse derrière lui un héritage sportif immense. Mes pensées vont à ses proches, à la communauté du cyclisme et à tous ceux qui voient dans son parcours un modèle de persévérance.»

Né le 8 février 1924, Charles Coste avait été sacré champion olympique de poursuite par équipe aux Jeux de Londres en 1948. Il s’agissait à l’époque des premiers JO après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Pour la petite histoire, Charles Coste avait été décoré de la Légion d’honneur seulement 74 ans après son sacre olympique. Initialement, tous les champions olympiques français reçoivent automatiquement la Légion d’honneur depuis 1964 et les Jeux d'Innsbruck, une pratique initiée par le général de Gaulle. Ce qui n’était donc pas le cas de Charles Coste en 1948. À l’époque, le cycliste avait été reçu à l'Élysée avec tous les médaillés français par le président Vincent Auriol, dont ses coéquipiers (Pierre Adam, Serge Blusson et Fernand Decanali).

À son palmarès, il compte également deux participations au Tour de France et trois au Tour d'Italie pour une victoire au Grand Prix des Nations en 1949.