Légion d’Honneur : un champion olympique français va être décoré après… 74 ans d’attente

A 98 ans, Charles Coste va enfin connaître les honneurs de la Nation mercredi après son titre olympique conquis à Londres… en 1948.

C’est la plus longue course qu’il a disputée et il va enfin la remporter. Le plus vieux champion olympique français encore en vie va se voir décerné la Légion d’Honneur. Mais pourquoi cela n’est-il pas arrivé plus tôt ?

Tout simplement parce que tous les champions olympiques français reçoivent automatiquement la Légion d’honneur depuis 1952. Ce n’était donc pas le cas de Charles Coste en 1948. A l’époque, le cycliste avait été reçu à l'Elysée avec tous les médaillés français par le président Vincent Auriol, dont ses coéquipiers (Pierre Adam, Serge Blusson et Fernand Decanali).

Depuis, ils sont nombreux à avoir eu les honneurs d’être reçus et donc décorés par le chef de l’Etat.

Il y a quelques temps, il avait alors confié, notamment dans les colonnes du Parisien, son rêve de recevoir cette Légion d’Honneur. «A partir de 1952, tous les champions olympiques français ont reçu la Légion d'honneur. Mais rien pour ceux de 1948 ! Même aujourd'hui, j'aimerais la recevoir, avait-il confié. Pas forcément pour moi, mais en souvenir de tous les copains qui ont gagné cette année-là et qui sont partis. Il ne reste que moi, mais elle serait pour tout le monde.»

Et finalement, en décembre dernier, Charles Coste, dont la plus belle victoire chez les professionnels est le prestigieux Grand Prix des Nations en 1949, a appris qu’après 74 ans d’attente qu'il serait décoré du grade de Chevalier de la Légion d’honneur.

Sauf que pour cette remise, le cycliste devait trouver un champion olympique pour la lui remettre. «Je dois trouver une personnalité qui accepte de me la remettre, avait-il expliqué. A mon âge, c’est beaucoup de tracas. Si je pouvais choisir, j’aimerais bien que ce soit Tony Estanguet, le patron du Comité d’Organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, qui me la remette. Ce serait un joli symbole. Je ne sais pas s’il me connaît. En tout cas, si on pouvait ne pas trop traîner pour trouver une date, ce serait bien. Je suis patient mais à mon âge, il y a peut-être des limites…»

C’est alors que Paris 2024 a décidé de se charger de l’organisation de cette remise entre Charles Coste et le Président du comité d’organisation des prochains Jeux d’Eté en France. Elle aura donc lieu à Saint-Denis mercredi, 74 ans après son triomphe sur la piste du vélodrome de Herne Hill au sud-est de Londres. La boucle est bouclée.