Marathon de New York : l’incroyable arrivée au sprint de Benson Kipruto devant Alexander Mutiso (vidéo)

Il a fallu la photo-finish pour être sûr de sa victoire. Ce dimanche, Benson Kipruto s’est imposé au sprint en 2h08min09 sur le marathon de New York devant Alexander Mutiso pour seize centièmes de seconde seulement.

Quelle arrivée de folie sur le marathon de New York !



Benson Kipruto s'impose devant Alexander Mutiso pour seulement 16 centièmes de seconde ! #lequipeATHLEpic.twitter.com/W8pVCDYbaQ — L'Équipe (@lequipe) November 2, 2025

Âgé de 34 ans, celui qui s’est désormais imposé lors de quatre marathons majeurs, après Boston (2021), Chicago (2022) et Tokyo (2024), a confirmé son statut de patron du marathon.

Albert Korir a complété le second triplé kényan du jour en arrivant 50 secondes après ses deux coéquipiers.

A noter que la course a été marqué par le dernier marathon en tant que professionnel d’Eliud Kipchoge. Âgé de 40 ans, celui qui a disputé les sept marathons majeurs (11 victoires), souhaiterait se tourner vers de nouveaux défis.