Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Marathon de New York : l’incroyable arrivée au sprint de Benson Kipruto devant Alexander Mutiso (vidéo)

Les deux compatriotes sont arrivés dans la même seconde. [REUTERS/Eduardo Munoz]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le Kényan Benson Kipruto a remporté dimanche le marathon de New York en s’imposant pour seize centièmes seulement devant Alexander Mutiso.

Il a fallu la photo-finish pour être sûr de sa victoire. Ce dimanche, Benson Kipruto s’est imposé au sprint en 2h08min09 sur le marathon de New York devant Alexander Mutiso pour seize centièmes de seconde seulement.

Âgé de 34 ans, celui qui s’est désormais imposé lors de quatre marathons majeurs, après Boston (2021), Chicago (2022) et Tokyo (2024), a confirmé son statut de patron du marathon. 

Albert Korir a complété le second triplé kényan du jour en arrivant 50 secondes après ses deux coéquipiers.

Sur le même sujet Marathon de New York 2025 : combien Benson Kipruto et Hellen Obiri vont-ils toucher après leur victoire ? Lire

A noter que la course a été marqué par le dernier marathon en tant que professionnel d’Eliud Kipchoge. Âgé de 40 ans, celui qui a disputé les sept marathons majeurs (11 victoires), souhaiterait se tourner vers de nouveaux défis.

marathonNew YorkSport

À suivre aussi

Marathon de New York 2025 : combien Benson Kipruto et Hellen Obiri vont-ils toucher après leur victoire ?
Les vainqueurs de l'année dernière, Sheila Chepkirui chez les femmes et Abdi Nageeye chez les hommes, seront présents.
Marathon de New York : tout savoir sur l'édition 2025
Harry Styles a participé au marathon de Berlin sous une fausse identité et voici le temps qu'il a réalisé

Ailleurs sur le web

Dernières actualités