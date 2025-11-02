Marathon de New York 2025 : combien Benson Kipruto et Hellen Obiri vont-ils toucher après leur victoire ?

Les Kényans Benson Kipruto et Hellen Obiri ont remporté, ce dimanche 2 novembre, le marathon de New York 2025.

Ils ont été au-dessus des autres. Alors que près de 55.000 participants se sont élancés, ce dimanche, depuis Staten Island pour le départ du prestigieux marathon de New York, ce sont les Kényans Benson Kipruto et Hellen Obiri, respectivement chez les hommes et les femmes, qui se sont imposés, comme le veut la tradition, à Central Park après avoir traversé les cinq arrondissements de la ville.

Chez les femmes, Hellen Obiri a explosé le record du parcours de sa compatriote Margaret Okayo (2h22min31 en 2003) pour remporter cette course en 2h19min51.

Un bonus pour Obiri

Quelques minutes plus tard, les hommes ont offert un finish spectaculaire avec un sprint entre Benson Kipruto et Alexander Mutiso, le premier s'imposant en 2h08min09 sec pour seize centièmes de seconde seulement!

Avec leur victoire, Obiri et Kipruto toucheront la somme de 86.000 euros promis aux vainqueurs. Les deuxièmes empocheront eux 52.000 euros contre 35.000 euros pour les troisièmes. A noter qu'avec son record de l’épreuve, Hellen Obiri touchera un bonus de 43.000 euros.

A noter que le premier Américain à franchir la ligne d’arrivée se verra remettre un chèque d’environ 21.550 euros.