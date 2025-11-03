Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Football : voici l’équipe de l’année FIFPRO avec deux Français

Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé sont les deux Français dans le onze-type. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce lundi, la FIFPRO, le syndicat des joueurs de football, a dévoilé le onze-type 2025. On y trouve deux Français.

Voici les grands gagnants. La FIFPRO a dévoilé le onze de l’année 2025 établi par le vote de 26.000 footballeurs professionnels de 68 pays. Quatre joueurs du PSG, Achraf Hakimi (Maroc), Nuno Mendes et Vintinha (Portugal) et Ousmane Dembélé (France) sont présents.

On peut également ajouter le gardien l’Italien Gianluigi Donnarumma, ex-joueur du Paris Saint-Germain, désormais à Manchester City.

Côté Français, en plus du Ballon d’Or 2025, on trouve le Soulier d’Or européen, Kylian Mbappé qui évolue au Real Madrid. 

Du côté des femmes, aucune joueuse française n’avait été sélectionnée initialement. On retrouve ainsi une majorité d’Anglaises, championnes d’Europe l’été dernier. Elles sont six au total dont Hannah Hampton et Chloe Kelly.

A noter que si la Marocaine Ghizlane Chebbak est sélectionnée pour la première fois, la défenseuse Lucy Bronze est entrée dans l'histoire avec sa huitième participation au World 11, dépassant la Française Wendie Renard, qui en compte sept.

Mia Enderby a été prise en charge avec beaucoup de précautions avant d'être transportée à l'hôpital.
Sur le même sujet Football : une joueuse évacuée sur une civière avec un masque à oxygène après être retombée sur la nuque Lire

Pour rappel, depuis 2005, la FIFPRO invite les footballeurs professionnels du monde entier à choisir le FIFPRO World 11. Les lauréats ne sont pas désignés par des journalistes, des entraîneurs ou des supporters, mais par les joueurs.

Football

À suivre aussi

Le joueur a été profondément choqué par cet événement survenu au début du mois de septembre.
Football : un joueur de Premier League menacé avec une arme à feu par un agent
Wissam Ben Yedder : l’ex-international tricolore et son frère renvoyés devant la cour criminelle pour viol
Auteur du but de la victoire face à Nice, Gonçalo Ramos devrait pourtant encore démarrer sur le banc des remplaçants face au Bayern Munich.
PSG-Bayern Munich : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de Ligue des champions ?

Ailleurs sur le web

Dernières actualités