Football : voici l’équipe de l’année FIFPRO avec deux Français

Ce lundi, la FIFPRO, le syndicat des joueurs de football, a dévoilé le onze-type 2025. On y trouve deux Français.

Voici les grands gagnants. La FIFPRO a dévoilé le onze de l’année 2025 établi par le vote de 26.000 footballeurs professionnels de 68 pays. Quatre joueurs du PSG, Achraf Hakimi (Maroc), Nuno Mendes et Vintinha (Portugal) et Ousmane Dembélé (France) sont présents.

On peut également ajouter le gardien l’Italien Gianluigi Donnarumma, ex-joueur du Paris Saint-Germain, désormais à Manchester City.

Côté Français, en plus du Ballon d’Or 2025, on trouve le Soulier d’Or européen, Kylian Mbappé qui évolue au Real Madrid.

Du côté des femmes, aucune joueuse française n’avait été sélectionnée initialement. On retrouve ainsi une majorité d’Anglaises, championnes d’Europe l’été dernier. Elles sont six au total dont Hannah Hampton et Chloe Kelly.

A noter que si la Marocaine Ghizlane Chebbak est sélectionnée pour la première fois, la défenseuse Lucy Bronze est entrée dans l'histoire avec sa huitième participation au World 11, dépassant la Française Wendie Renard, qui en compte sept.

Pour rappel, depuis 2005, la FIFPRO invite les footballeurs professionnels du monde entier à choisir le FIFPRO World 11. Les lauréats ne sont pas désignés par des journalistes, des entraîneurs ou des supporters, mais par les joueurs.