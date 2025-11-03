Football : une joueuse évacuée sur une civière avec un masque à oxygène après être retombée sur la nuque

Une jeune joueuse a été évacuée sur une civière avec une minerve et un masque à oxygène, ce week-end, après être violemment retombée sur la nuque lors du match entre Liverpool et Tottenham en Women’s Super League (Angleterre).

Une blessure qui a suscité une vive inquiétude. Jeune attaquante de Liverpool, Mia Enderby a été évacuée sur une civière avec une minerve et un masque d’oxygène, dimanche, lors de la défaite contre Tottenham en Women’s Super League (2-1).

Après un duel épaule contre épaule au milieu du terrain, la joueuse de 20 ans est violemment retombée sur la nuque. Rapidement prise en charge par le staff médical avec toutes les précautions nécessaires, l’internationale anglaise Espoir a été transportée à l’hôpital.

It’s not entirely clear how Mia Enderby was injured. She appeared to be in a neck brace with oxygen as she was taken from the pitch after 13 minutes of treatment. She did move her arms. — Charlotte Henry (@charlotteahenry) November 2, 2025

«Ce n’est pas agréable à voir. Elle a été évacuée sur une civière et je n’ai pas eu l’occasion de parler au service médical. Je pense qu'elle est à l’hôpital mais j’espère qu’elle va bien. À un moment donné, j’ai cru qu’elle allait être en mesure de se relever et recommencer à jouer, mais avec ce type de blessures, il est vraiment important d'être prudent», a confié l’entraîneur de Liverpool à l’issue de la rencontre. Et aucune nouvelle sur son état de santé n’a été communiquée.

La blessure de Mia Enderby a provoqué l’interruption de la rencontre pendant près de quinze minutes avant qu'elle ne puisse reprendre. Et elle s’est achevée avec un nouveau revers de Liverpool, qui a perdu ses six matchs de championnat depuis le début de la saison et pointe à l’avant-dernière place (11e). De son côté, Tottenham occupe le 4e place avec cinq succès et deux défaites en sept matchs.