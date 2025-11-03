Toute l’actu en direct 24h/24
UFC : un combattant renvoyé après une défaite jugée suspecte lors du premier round

Par CNEWS
Un combattant américain de MMA a été exclu par l’UFC après sa défaite samedi. L’organisation l'a jugée suspecte alors qu’il était favori.

Un cas de tricherie à l’UFC. La célèbre organisation américaine de MMA a décidé d’évincer Isaac Dulgarian quelques heures après sa défaite, lors de l’UFC Las Vegas 110 samedi, jugée suspecte lors du premier round de son combat contre le Cubain Yadier del Valle, dont il était le favori.

«Isaac Dulgarian, vaincu hier (samedi) soir par Yadier del Valle, a été libéré de son contrat par l'UFC, selon des sources, a annoncé sur X le journaliste spécialiste Ariel Helwani. Sa libération a eu lieu aujourd'hui. La raison officielle invoquée est sa défaite d'hier (samedi) soir. Cependant, le combat a suscité la controverse après que d'importants paris ont été misés sur la défaite de Dulgarian, grand favori, dès le premier round, ce qui s'est effectivement produit.»

Alors qu’il était grand favori, Dulgarian (7 victoires, 2 défaites) a été battu sur soumission dès le premier round. Ce qui a mis la puce aux organisateurs, c’est l’explosion de paris en ligne sur une défaite dès le premier round.

Sur le même sujet «Il ne voit toujours rien de l’œil droit» : les confessions du père de Tom Aspinall après le combat contre Ciryl Gane à l’UFC Lire

Par le passé, l’UFC a déjà été touchée par des cas de tricheries. En 2017, le Sud-coréen Tae Hyun Bang avait été condamné à 10 mois de prison pour avoir accepté de perdre un combat préliminaire de l’UFC contre Leo Kuntz à Séoul. En 2022, Darrick Minner avait été aussi licencié après avoir facilement perdu contre Shayilan Nuerdanbieke.

