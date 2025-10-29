«Il ne voit toujours rien de l’œil droit» : les confessions du père de Tom Aspinall après le combat contre Ciryl Gane à l’UFC

Le père de Tom Aspinall a donné des nouvelles de l’état des yeux de son fils, trois jours après son combat arrêté contre Ciryl Gane à l’UFC 321.

L’inquiétude est de mise. Dans une vidéo publiée sur la chaîne YouTube officielle de son fils, le père de Tom Aspinall a expliqué qu’il était toujours gêné à l’œil et qu’il était très loin d’être pleinement rétabli après son combat face à Ciryl Gane, samedi à l’UFC 321. L’affrontement a été arrêté après quatre minutes après que le Français a involontairement placé ses doigts dans les yeux de son adversaire.

«Tom a obtenu un rendez-vous à l’hôpital hier (lundi) pour voir un spécialiste des yeux. Il lui a fait à peu près les mêmes examens que le médecin qu’on a vu à Abu Dhabi, a expliqué Andy Aspinall. Il a dit que ce n’est pas bon, que c’est mauvais. Son œil est un peu plus fermé qu’auparavant. Il ne voit toujours rien de l’œil droit, Tom dit que c’est juste gris. Le spécialiste lui a fait lire des mots mais il ne pouvait rien voir. Son œil gauche est lui à 50%. Donc il a un œil avec lequel il voit flou, et l’autre qui ne fonctionne pas.»

Le père de l’actuel champion des poids lourds de l’UFC a soutenu le fait que son fils ait décidé de ne pas reprendre le combat. «S’il avait pris un KO sur le head kick suivant, ça aurait été encore pire…», a-t-il ajouté.

Il a terminé son intervention en revenant sur le fait que Tom Aspinall ne se sente pas au mieux depuis ce combat. «Tom n’est pas bien. Il est en colère, triste, chamboulé. Nous nous sommes entraînés longtemps et durement, nous avons fait beaucoup de cardio pour durer dans le combat, alors que tout le monde l’en disait incapable. Il est dégoûté de ne pas avoir pu montrer ce qu’il avait en lui», a-t-il conclu.