«J’ai eu trois opérations de chirurgie esthétique» : la star de la gymnastique Simon Biles s’est fait refaire la poitrine

Âgée de 27 ans, Simone Biles, star américaine de la gymnastique, a récemment révélé avoir subi trois opérations de chirurgie esthétique, dont une de la poitrine.

Elle a partagé ses petits secrets avec ses nombreux fans. Âgée de 27 ans, Simone Biles a récemment annoncé avoir eu recours à la chirurgie esthétique. «J’ai eu trois opérations de chirurgie esthétique, et deux d’entre elles, vous ne pourriez jamais les deviner», a confié la star américaine de la gymnastique dans une vidéo postée sur compte Tik Tok, où elle est suivie par plus de 5,5 millions d’abonnés.

Avant de dévoiler les trois interventions en question. «Une chirurgie des paupières inférieures, une reconstruction du lobe de l’oreille et une opération de la poitrine», a indiqué la septuple championne olympique, qui n’a pas participé aux derniers championnats du monde de gymnastique à Jakarta.

Elle a ensuite expliqué les raisons de ces opérations. Pour ses paupières, elle a indiqué avoir «les pires cernes». Concernant son lobe d’oreille, elle a révélé qu’une boucle d’oreille lui avait été arrachée plus jeune. Pour ce qui est de son augmentation mammaire, elle est restée plus discrète. Mais dans une autre vidéo, où elle s’amuse à faire du trampoline, Simone Biles avait écrit en commentaire : «Premier flip - dans la nouvelle maison - avec une nouvelle poitrine.»

Après avoir décroché trois médailles d’or et une d’argent aux JO 2024 de Paris, Simone Biles a décidé de faire une pause pour une durée indéterminée, laissant planer le doute sur sa participation aux Jeux Olympiques 2028 à Los Angeles.