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«Baby 2 is coming» : la judokate Clarisse Agbégnénou est enceinte de son deuxième enfant

Clarisse Agbégnénou est sextuple championne du monde. [Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Ce dimanche 9 novembre, Clarisse Agbégnénou, triple championne olympique de judo, a annoncé sa deuxième grossesse.

Une magnifique nouvelle qu’elle tenait à partager. Ce dimanche, Clarisse Agbégnénou a annoncé sa deuxième grossesse sur son compte Instagram tout en indiquant vouloir participer aux Jeux olympiques 2028.

«Après avoir pris soin de garder le secret, il est temps de partager ce bonheur avec vous. Baby 2 is coming in 2026», a écrit la sextuple championne du monde âgée de 33 ans. Elle a également révélé que l'accouchement est prévu au mois de mars. 

La triple championne olympique (2021 et 2024) n’avait pas caché sa volonté de faire une pause et de donner une sœur ou un frère à Athéna, sa fille née le 15 juin 2022.

Martha Fawaz a été battue par l’Ouzbèke Shukurjon Aminova en 16e de finale.
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Si lors de sa première grossesse, en 2022, Clarisse Agbégnénou avait mis sa carrière en pause avant de revenir à la compétition cinq mois, cette fois-ci, elle se lancera directement dans la course à la qualification olympique avec les Mondiaux 2026 en octobre.

Clarisse AgbegnenouJudoSport

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