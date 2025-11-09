Equipe de France : Florian Thauvin à nouveau rappelé chez les Bleus

Florian Thauvin a été rappelé, ce dimanche, en équipe de France pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine et l’Azerbaïdjan.

Il sera bien présent à Clairefontaine. Initialement absent de la liste de Didier Deschamps, Florian Thauvin a été rappelé en équipe de France, ce dimanche, pour les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine (13 novembre) puis l’Azerbaïdjan (16 novembre). Il supplée Randal Kolo Muani, qui devait faire son retour chez les Bleus après avoir manqué les derniers rassemblements.

𝑬𝒏𝒄𝒐𝒓𝒆 en 𝑻𝒓𝒊𝒄𝒐𝒍𝒐𝒓𝒆 🇫🇷



L’attaquant lensois @FlorianThauvin est sélectionné en @equipedefrance pour les rencontres face à l’Ukraine (13/11) et l’Azerbaïdjan (16/11), comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. 👏#FiersDEtreLensoispic.twitter.com/iByVya8okD — Racing Club de Lens (@RCLens) November 9, 2025

Mais l’attaquant tricolore, qui a rejoint Tottenham cet été, s’est blessé, samedi, lors du choc contre Manchester United en Premier League (2-2) et avait été remplacé à la mi-temps par Wilson Odobert. Et son absence s’ajoute à la longue liste des joueurs blessés, avec Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Désiré Doué ou encore Ousmane Dembélé, et profite à donc à Florian Thauvin.

En grande forme depuis le début de la saison, il avait déjà pallié le forfait de Bradley Barcola le mois dernier. Et le milieu de terrain offensif (12 sélections) s’était distingué avec un magnifique but inscrit quelques secondes seulement après son entrée au jeu face à l'Azerbaïdjan (3-0) avant d'être titulaire en Islande (2-2). À lui de profiter de cette nouvelle occasion pour se mettre en évidence et inscrire des points aux yeux de Didier Deschamps à sept mois de la Coupe du monde organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique.