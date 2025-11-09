Etats-Unis : deux joueurs de baseball inculpés dans une affaire de paris truqués

Ce dimanche, le parquet fédéral du district est de New York a annoncé que deux joueurs de baseball ont été inculpés dans une affaire de paris sportifs truqués et de blanchiment d'argent.

Le sport américain une nouvelle fois touché. Deux joueurs de la ligue américaine de baseball (MLB) ont été inculpés dimanche dans une affaire de paris sportifs truqués et de blanchiment d'argent, a annoncé le parquet fédéral du district est de New York dans un communiqué.

Cette annonce intervient après la mise en cause fin octobre, dans deux affaires distinctes de jeux d'argent illégaux, de plusieurs figures de la ligue américaine de basket, la prestigieuse NBA, dont l'ex-joueur et entraîneur de la franchise de Portland Chauncey Billups et le joueur du Miami Heat Terry Rozier.

400.000 dollars de gains

Les deux joueurs des Cleveland Guardians, les Dominicains Emmanuel Clase (27 ans) et Luis Ortiz (26 ans), sont accusés d'avoir «truqué leurs lancers lors de matchs de baseball professionnels, afin qu'un cercle restreint, et parfois eux-mêmes, puissent discrètement encaisser les gains», selon Christopher Raia, directeur adjoint du bureau new-yorkais du FBI, cité dans le communiqué.

MLB Pitchers Emmanuel Clase and Luis Ortiz Indicted In Betting Scandal | Click to read more 👇 https://t.co/X7Tck2r7uwpic.twitter.com/2RCEFbBDZo — TMZ Sports (@TMZ_Sports) November 9, 2025

Selon l'accusation, Emmanuel Clase a commencé à truquer certains lancers à partir de mai 2023 environ, permettant à ses complices de gagner au moins 400.000 dollars (345.700 euros) grâce à des paris frauduleux. Luis Ortiz s'est joint à eux vers juin 2025, rapportant au moins 60.000 dollars (51.800 euros) à ses complices.

Arrêté dimanche à Boston, ce dernier comparaîtra devant le tribunal fédéral de la ville lundi, puis sera mis en accusation dans le district est de New York à une date ultérieure. Emmanuel Clase, lui, n'est pas en détention aux États-Unis.

Les deux joueurs avaient été mis en congés par la MLB pendant l'été, le temps d'une enquête de la ligue. S'ils sont reconnus coupables par la justice, chacun des deux hommes encourt une peine allant jusqu'à 65 ans de prison, précise le parquet.