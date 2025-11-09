«J’ai pu avoir des contacts» : Didier Deschamps bientôt entraîneur en Arabie saoudite ?

Didier Deschamps, qui quittera son poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, a été contacté par un club du championnat d’Arabie saoudite.

La fin d’une aventure, le début d’une nouvelle ? Après quatorze ans passés à la tête de l’équipe de France, Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur l’été prochain à l’issue de la Coupe du monde 2026, organisée au Canada, aux États-Unis et au Mexique (11 juin-19 juillet). Mais, à 57 ans, il a l’intention de poursuivre sa carrière d’entraîneur.

Des contacts avec l’Arabie Saoudite, un désir d’entraîner la Juventus ou le Brésil ?



Didier Deschamps répond à toutes les rumeurs sur son avenir dans le Vrai/Faux. @SaberDesfapic.twitter.com/Od1AMrU4zv — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 9, 2025

Il aurait même déjà été approché par plusieurs clubs, notamment par une formation d’Arabie saoudite. «J’ai pu avoir des contacts, je ne vais pas citer de nom mais ils savent ma situation», a confié l’ancien capitaine des Bleus, ce dimanche, dans Téléfoot.

«À partir du moment où j’ai pris ma décision, et je ne reviendrai pas dessus c’est clair et net, je serai libre après les échéances qui sont prévues et je ne m’interdis rien», a-t-il ajouté ouvrant la porte à une possible arrivée dans le riche pays du Golfe.

Il a en revanche balayé d’un revers les rumeurs évoquant un retour à la Juventus Turin ou l’envoyant sur le banc de l’équipe du Brésil. Mais avant de penser à son avenir et de faire son choix, Didier Deschamps va devoir qualifier les Bleus pour le prochain Mondial.

Et en tête de leur groupe, Kylian Mbappé et ses coéquipiers valideront leur billet en cas de succès, jeudi, contre l’Ukraine sur la pelouse du Parc des Princes. Dans le cas contraire, tout se jouera, trois jours plus tard, lors de la dernière rencontre face à l’Azerbaïdjan à Bakou (16 novembre).