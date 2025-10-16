«S’il y a un besoin…» : Olivier Giroud ouvre la porte à un retour en équipe de France

A 39 ans, Olivier Giroud, qui a mis un terme à sa carrière internationale après l’Euro 2024, a ouvert la porte à un éventuel retour en équipe de France.

Et s’il reportait un jour le maillot de l’équipe de France ? L’hypothèse n’est pas complètement exclue. Alors qu’il a mis un terme à sa carrière internationale après l’Euro 2024, Olivier Giroud, qui vient de fêter ses 39 ans (le 30 septembre dernier), n’a pas fermé la porte à un éventuel retour chez les Bleus, qui ont connu une hécatombe en attaque avec plusieurs joueurs blessés lors du dernier rassemblement. Même s’il n’a pas été sollicité par Didier Deschamps pour combler ces absences.

«c’est un devoir de défendre le maillot de son pays»

«S’il y a un besoin, que je suis compétitif et disponible, je serai là. Parce que c’est l’équipe de France et parce que c’est un devoir de défendre le maillot de son pays, il ne faut jamais dire jamais», a confié, à L'Equipe, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (137 sélections, 57 buts), auteur d’un très bon début de saison avec Lille (3 buts en 8 matchs).

«S’il y a encore une plus grande hécatombe et que le coach (Didier Deschamps, ndlr), à un moment donné, est en galère, ce sera… Il faudra réfléchir», a-t-il ajouté. Le champion du monde 2018 estime néanmoins qu’un retour est «très peu probable», surtout après avoir déjà «été honoré en mars par l’hommage de la FFF au Stade de France» avant le match de Ligue des nations entre la France et Croatie. Il a également avoué ne pas être «fan des come-backs».

Le prochain rassemblement de l’équipe de France est prévu dans moins d’un mois avec les deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre l’Ukraine (13 novembre) et l’Azerbaïdjan (16 novembre). Deux rendez-vous décisifs pour les coéquipiers de Kylian Mbappé, qui occupent la tête de leur groupe avec trois points d’avance sur les Ukrainiens, dans la course à la qualification. Et a priori ce sera sans Olivier Giroud. A moins que…