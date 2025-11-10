Architecture : quel est ce stade français considéré comme l'une des 6 plus belles arénas du monde en 2025 ?

Le Prix Versailles a dévoilé ce lundi 10 novembre, la liste des six arénas les plus belles au monde. Parmi elles, une française.

L’architecture tricolore une nouvelle fois mise à l’honneur. Le Colisée de Chartres, l’Aréna qui accueille les matchs de basket et de handball notamment de la ville, fait partie des six réalisations constituant la liste 2025 des «Plus belles arénas du monde» du Prix Versailles, dévoilée ce lundi 10 novembre.

Crédit : Studio Martino

Enterrée dans le sol à 60%, cette enceinte, qui a été construite sur une ancienne friche industrielle ferroviaire, se distingue par une toiture végétalisée. Ce jardin du toit du Colisée sera ouvert au public, offrant un point de vue notamment sur la cathédrale Notre-Dame de Chartres.

Crédit : Michel Denancé

En 2025, Le Colisée, qui voit chaque saison des matchs du championnat de France de handball masculin ainsi que ceux de la Ligue féminine de basket, a accueilli les finales de Coupe de France de volley-ball. Elle se transforme aussi en salle de concert (Michel Polnareff ou encore Kendji Girac y sont passés).

Accompagné de l'Intuit Dome

Dans cette liste, le Colisée est accompagné du Centre internationale de football de Xi’an (Chine), du SAP Garden de Munich (Allemagne), de l’Aréna préfectorale de Kagawa de Takamatsu (Japon), du Caesars Superdome de La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis) et de l’Intuit Dome d’Inglewood (Etats-Unis).

«Les attentes autour de ces arénas récemment inaugurées sont élevées. Misant sur l’avenir, elles servent le lien transgénérationnel, les échanges internationaux et les interactions locales, a souligné Jérôme Gouadain, secrétaire général du Prix Versailles, à propos de cette sélection.

Ainsi, de plus en plus, il s’agit non seulement que ces infrastructures soient harmonieuses dans la ville et le territoire, mais qu’elles restent perméables aux aspirations des populations, inspiratrices pour leurs visiteurs, et constitutives d’un patrimoine. L’enjeu est grand et, face à ce défi, la créativité humaine y répond en occupant sa place originale.»

A noter que dans cette liste, trois arénas recevront en outre un titre mondial lors de la Cérémonie mondiale qui se tiendra le 4 décembre prochain à l’UNESCO.