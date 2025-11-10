Football : une star algérienne forfait pour la CAN 2025 après une grave blessure

Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit dimanche lors d’un match de championnat tunisien, Youcef Belaïli est forfait avec l’Algérie pour la CAN 2025.

Une nouvelle mauvaise nouvelle pour les Fennecs. Après le forfait de l’attaquant de l’Olympique de Marseille Amine Gouiri, la sélection de l’Algérie va devoir se passer de Youcef Belaïli pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc (21 décembre-18 janvier).

Touché au genou et sorti sur blessure dimanche lors du match de son équipe l’Espérance de Tunis sur la pelouse du Club Africain, l’ancien joueur de Brest notamment souffrirait d’une rupture des ligaments croisés du genou droit comme l’a annoncé Radio Mosaïque, un média tunisien.

Âgé de 33 ans, l’ailier offensif devrait manquer plusieurs mois de compétition. En plus de la CAN 2025, il sera aussi forfait pour défendre son titre lors de la Coupe Arabe, avec l’équipe A’ de l’Algérie, au Qatar, du 1er au 18 décembre.

Et vu la nature de sa blessure, la question de sa présence à la Coupe du monde 2026, dont le coup d’envoi sera donné le 11 juin, est également posée pour le champion d’Afrique 2019 avec les Verts.