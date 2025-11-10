Football : voici le ballon officiel de la CAN 2025

Le ballon officiel de la CAN 2025, la Coupe d’Afrique des nations de football, qui aura lieu au Maroc (21 décembre-18 janvier) a été dévoilé ce lundi.

Le compte à rebours est lancé. A un peu plus d’un mois de la CAN 2025, dont le coup d’envoi sera donné le 21 décembre prochain à Rabat (Maroc), la Confédération Africaine de Football a officialisé le ballon avec lequel les joueurs tenteront d’emmener leur sélection vers le titre.

Le cœur de l’Afrique!



On vous présente le ballon de la compétition @puma#TotalEnergiesAFCON2025 ⚽🌍pic.twitter.com/l2Eao9jY1Y — CAF - FR (@caf_online_FR) November 10, 2025

«Un ballon créé pour porter les rêves d'un continent», a posté sur les réseaux sociaux l’instance continentale de football avec des visuels et un clip vidéo tourné dans les rues marocaines ou à la plage.

Crédit : CAF et Puma

Le ballon, créé par Puma le sponsor de la compétition, est blanc avec des motifs rouge et vert représentant les couleurs du drapeau chérifien et formant des motifs de zellige, la mosaïque locale.

«Baptisé ITRI, le ballon s’inspire du zellige marocain, un art séculaire reconnu pour ses mosaïques géométriques complexes, peut-on lire sur le communiqué de la marque allemande. Il symbolise à la fois l’unité et la passion du football africain à travers le continent. Son nom rend également hommage à l’étoile du drapeau marocain, et fait écho aux motifs en étoile emblématiques du zellige traditionnel.»

Pour rappel, le tenant du titre est la Côte d'Ivoire, qui avait remporté le titre à domicile en février 2024.