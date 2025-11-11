«A coup sûr» : Cristiano Ronaldo disputera sa dernière Coupe du monde l’été prochain

Alors que le Portugal est bien parti pour se qualifier, la Coupe du monde 2026, organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, sera la dernière de Cristiano Ronaldo.

Ce sera son 6e et surtout dernier Mondial. La Coupe du monde 2026, organisée au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique l’été prochain, sera la dernière dans l’immense carrière de Cristiano Ronaldo. C’est ce que le Portugais, qui fêtera ses 41 ans en février prochain, a affirmé, ce lundi, lorsqu’il a été interrogé par visioconférence lors d’un forum sur le tourisme à Riyad. «Oui, à coup sûr, j’aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment», a confié le quintuple Ballon d’or.

Seul trophée manquant à son palmarès

Recordman de sélections (225) et de buts (143 buts) en équipe nationale, l’attaquant lusitanien ne participera donc à la Coupe du monde 2030, qui aura lieu en Espagne, au Maroc et… au Portugal. Il aura alors 45 ans. Mais pour être présent de l’autre côté de l’Atlantique dans sept mois, le Portugal doit encore se qualifier. En tête de son groupe, avec cinq points d’avance sur la Hongrie, la Seleçao validera son billet en cas de succès, jeudi, en Irlande.

Et si les hommes de Roberto Martinez parviennent à décrocher leur qualification, Cristiano Ronaldo tentera de soulever le dernier trophée majeur qu’il manque à son impressionnant palmarès, après avoir vécu des éliminations en demi-finale contre la France en 2006, en 8e de finale en 2010 et 2018, dès le 1er tour en 2014 et en quarts de finale en 2022.

Concernant la fin de sa carrière, Cristiano Ronaldo, qui a prolongé son contrat avec le club saoudien d’Al-Nassr jusqu’en 2027, se voit jouer «probablement encore un ou deux ans» avant de raccrocher les crampons. Non sans avoir marqué l’histoire du football.