Football : pas à jour dans leur vaccination, 3 Argentins rateront le match contre l'Angola

L’équipe d’Argentine, qui se déplace en Angola ce vendredi pour un match amical, sera privée de trois joueurs pour cause de vaccin.

Un oubli qui coûte cher. Pour son match amical prévu ce vendredi 14 novembre en Angola, la sélection d’Argentine devra faire sans Julian Alvarez, Giuliano Simeone et Nahuel Molina. Les trois joueurs de l’Atlético de Madrid ne peuvent pas se rendre dans le sud-ouest de l’Afrique car ils ne sont pas à jour dans leur vaccination.

En effet, selon La Nacion, les trois joueurs n’ont pas effectué à temps les vaccins nécessaires contre la fièvre jaune. Ils ont donc été retirés du groupe et ne participeront pas à cette trêve internationale.

Pour palier leurs forfaits, le sélectionneur Lionel Scaloni a appelé le défenseur Kevin Mac Allister (Union Saint-Gilloise), frère d’Alexis Mac Allister (Liverpool). Emiliano Buendia (Aston Villa) a également été convoqué.

Le match Angola-Argentine, aura lieu au stade national du 11 novembre dans le cadre du cinquantième anniversaire de l’indépendance du pays. Les Palancas Negras (Antilopes noires), entraînées par le Français Patrice Beaumelle, prépare actuellement la CAN 2025 au Maroc (du 21 décembre au 18 janvier).