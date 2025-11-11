MMA : un ancien combattant de l’UFC retrouvé mort en prison

Ancien combattant MMA passé par l’UFC, Godofredo Pepey, qui était accusé de violences conjugales, a été retrouvé mort lundi dans sa cellule en prison.

Un suicide ou un assassinat ? Godofredo Pepey, un combattant brésilien de MMA, a été retrouvé mort ce lundi 10 novembre dans sa cellule de la prison de Broward. Il attendait son procès pour enlèvement et violences conjugales avec strangulation contre sa femme.

Selon un communiqué du bureau du shérif de Broward relayé par le Daily Mail, le combattant passé par l’UFC se serait suicidé. Le personnel pénitentiaire lui aurait retiré un drap qui l’étranglait, sans pouvoir le réanimer malgré des premiers soins. Une enquête a toutefois été ouverte pour déterminer officiellement les causes de la mort.

Né à Fortalerza au Brésil, Godofredo Pepey (38 ans) avait participé à onze combats UFC entre 2012 et 2018. Son dernier combat remonte au 3 février 2022, au Dôme de Paris, contre Abdoul Abdouraguimov (victoire du Français).

Godofredo Pepey avait ensuite été arrêté en juin dernier pour des violences conjugales. Il attendait son procès pour enlèvement, violence domestique par strangulation, subornation de témoin et voies de fait contre sa femme Samara Mello.

«La mort d'une personne en détention est une affaire grave. Les autorités américaines doivent suivre des procédures précises, et toutes les informations seront diffusées par ces mêmes autorités, a expliqué l’avocat de Samara Mello dans un communiqué partagé par le Daily Star. D'ici là, je vous demande de respecter la famille, son épouse Samara, et d'éviter tout commentaire malveillant et toute spéculation afin de ne pas causer de souffrances supplémentaires.»