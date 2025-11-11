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NBA : la star Kevin Durant porte une paire de chaussures aux couleurs du PSG en plein match

Kevin Durant a inscrit 31 points contre les Bucks avec cette paire de chaussures. [Michael McLoone-Imagn Images]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Actionnaire minoritaire du PSG, la star de la NBA Kevin Durant a porté une paire de chaussures aux couleurs du club parisien dimanche soir.

Un joli clin d’œil. Actionnaire minoritaire du PSG depuis le mois de juin, Kevin Durant a porté une paire de chaussures à l’effigie du club parisien dans la nuit de dimanche à lundi lors de la victoire de sa franchise des Houston Rockets contre le Milwaukee Bucks.

Le champion olympique avec les Etats-Unis à Paris en 2024 chaussait la «Nike KD 18». Brillante, elle possède un fond bleu et des reflets rouges. On y trouve le logo du PSG se trouve sur les languettes. 

Une exclusivité pour le joueur

Auteur de 31 points contre les coéquipiers de Giannis Antetokoumpo, la star NBA s'est montrée très à l'aise avec cette paire.

Comme l’indique le site CulturePSG, la chaussure est actuellement une exclusivité réservée au joueur américain n’est pour le moment pas commercialisée. 

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«C’est un honneur de s’associer à QSI (Quatar sports investments) et d’être actionnaire du Paris Saint-Germain - un club et une ville qui me tiennent profondément à cœur», avait déclaré Kevin Durant en juin dernier lorsqu’il est officiellement devenu actionnaire minoritaire. 

PSGKevin DurantNBAFootball

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