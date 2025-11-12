Basket : une légende de la NBA, père d’un footballeur marocain, décède à 70 ans

Légende de la NBA et père de l’international marocain Amir Richardson, Michael Ray Richardson est décédé mardi à l’âge de 70 ans.

La basket en deuil. Micheal Ray Richardson, quatre fois sélectionné pour disputer le All-Star Game NBA et meilleur passeur de la Ligue américaine de basket en 1980, est décédé ce mardi à 70 ans des suites d'un cancer de la prostate qui le tenaillait depuis quelques mois.

"Played just like I played"

– Magic Johnson



"No stage too big for him"

– Isiah Thomas



"The best basketball player on the planet"

– Larry Bird



RIP Michael Ray Richardson pic.twitter.com/zF7y9slQNs — New York Basketball (@NBA_NewYork) November 11, 2025

Cet ancien arrière réputé et admiré, décédé à Lawton (Oklahoma), a été drafté en quatrième position par les New York Knicks en 1980, la même année que Larry Bird (6e). Natif du Texas, «Sugar» a porté le maillot des Golden State Warriors et des New Jersey Jets.

Champion de France avec Antibes

«C’est le joueur qui m'a posé le plus de problèmes», avait notamment confié un autre légende Isiah Thomas, double champion avec les Detroit Pistons (1989, 1990), sur le site Andscape.

Après avoir été être banni par la NBA en février 1986 pour avoir enfreint à plusieurs reprises les règles anti-drogue, Michael Ray Richardson a rebondi en Italie, en Croatie et en France à partir de 1994, du côté d’Antibes. Avec Jacques Monclar comme coach, il a offert au club le championnat de France en 1995, en inscrivant le panier du titre au buzzer sur le parquet de Pau. Après la fin de sa carrière, il a entraîné dans des ligues mineures aux Etats-Unis.

🙏 𝑨𝒅𝒊𝒆𝒖 𝑺𝒖𝒈𝒂𝒓 🩵



Les Sharks d’Antibes viennent d’apprendre avec une immense tristesse le décès de Micheal Ray Richardson, légende de l’histoire du club 🏆



🙌 Nous adressons nos plus sincères condoléances à tous ses proches 🙏



➕ Communiqué : https://t.co/ct5aECIjt6pic.twitter.com/zYjFLhEMJD — Antibes Sharks (@AntibesSharks) November 11, 2025

Michael Ray Richardson est le père d’Amir Richardson, footballeur professionnel âgé de 23 ans, qui évolue à la Fiorentina (Italie). Passé par Le Havre et le Stade de Reims, le milieu de terrain longiligne est international marocain (6 sélections).