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Basket : voici le nouveau format officiel du All Star Game NBA

Les stars seront au rendez-vous lors du 75e All Star Game NBA en février prochain. [SUSA / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le nouveau format du prochain All-Star Game, dont l’édition 2026 aura lieu en février prochain, a été dévoilé ce mardi soir par la NBA.

Encore de la nouveauté en NBA. La ligue américaine de basket a annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, l’adoption d’un nouveau format All Star Game avec un tournoi à trois équipes, avec deux formations composées de joueurs américains et une équipe mondiale regroupant les meilleurs du reste du monde.

Ainsi, la 75e édition, qui se tiendra le 15 février à l'Intuit Dome d’Inglewood (où évoluent les Losa Angeles Clippers), verra un tournoi avec quatre matchs de 12 minutes. Deux équipes s’affronteront lors du premier match, la troisième équipe rencontrant ensuite le vainqueur du match d’ouverture, puis le perdant du match d’ouverture. La finale opposera les deux meilleures équipes en fonction de leurs résultats ou de leur différence de points, en cas d'égalité.

Une armada internationale

Concernant la sélection, cinq joueurs seront «titulaires» et sélectionnés parmi les conférences Est et Ouest. Les supporters de la NBA auront 50% des voix, les joueurs 25% et un panel de journalistes les 25% restants. Il y aura sept joueurs de chaque conférence retenus comme «remplaçants» et sélectionnés par les entraîneurs principaux de la NBA.

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Parmi les meilleurs joueurs de la saison en cours figurent plusieurs stars internationales, dont le MVP en titre, le Canadien Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City), le Français Victor Wembanyama (San Antonio), le Serbe Nikola Jokic (Denver), le Grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) ou le Slovène Luka Doncic (Lakers). Autant dire que les équipes américaines en face devront être solides face à cette potentielle armada.

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