Football : un ancien joueur de Chelsea victime d’un malaise cardiaque lors de tests physiques de pré-saison au Brésil

Ancien joueur de Chelsea, le footballeur brésilien Oscar a été victime d’un malaise cardiaque ce mardi 11 novembre alors qu’il passait des tests de présaison avec le club de Sao Paulo.

Une grosse inquiétude. Le footballeur Oscar, ancien international brésilien passé par Chelsea (2012-2017), a été hospitalisé mardi après avoir été victime d’un malaise lors des tests cardiaques de pré-saison effectués par son club de Sao Paulo.

Âgé de 34 ans, le joueur a rapidement été pris en charge par le personnel médical avant d’être hospitalisé et placé sous observation à l’hôpital Einstein Israelita.

Il songerait à prendre sa retraite

«Lors d’examens effectués ce mardi matin au centre SuperCT, dans le cadre de la préparation de la pré-saison 2026, le joueur Oscar a présenté un incident avec des anomalies cardiaques, a expliqué le club paulista. (…) Il reste sous observation en attendant des examens complémentaires pour préciser le diagnostic. Conformément à la procédure habituelle et dans le respect de la vie privée du joueur, toute nouvelle information sera communiquée dès que l'équipe médicale aura des nouvelles, en accord avec Oscar.»

En août, Oscar, qui a connu une expérience en Chine, du côté du Shanghai Port (2017-2024) avant de retourner dans son club formateur brésilien, avait eu une première alerte avec une anomalie cardiaque détectée lors des examens effectués suite à sa fracture vertébrale.

D’après Globo Esporte, l’ancien joueur de la Selecao (48 sélections) songerait à prendre sa retraite après cet incident.