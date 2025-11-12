Football : une prime d’un million de dollars promise aux joueurs de la RD Congo en cas de victoire contre le Cameroun

Avant leur demi-finale des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026, les joueurs de la RD Congo se sont vu promettre une prime exceptionnelle.

De quoi les motiver. Alors qu’il affronte le Cameroun, jeudi à Rabat (Maroc) en demi-finale des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026, les joueurs de la sélection de la République démocratique du Congo. Les Léopards ont vu le président Félix Tshisekedi leur promettre une prime exceptionnelle en cas de qualification pour les barrages intercontinentaux.

Selon les informations de Sports News Africa, le président de la République veut motiver ses joueurs avec une prime d’un million de dollars (864.230 euros) pour chacun d’entre eux en cas de qualification.

Pour valider leur billet pour les barrages intercontinentaux de mars, les coéquipiers de Chancel Mbemba notamment devront d'abord battre les Camerounais ce jeudi puis le vainqueur de l'autre demi-finale opposant le Nigeria et le Gabon.

A noter que cette prime ne concerne que les joueurs, le sélectionneur Sébastien Desabre et son staff n’ont pas été inclus. Ce qui provoquerait quelques mécontentements. D’autres joueurs n’ayant pas été appelés pour ce rendez-vous seraient également montés au créneau d’après le média spécialisé dans l’actualité du sport africain