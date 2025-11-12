Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
REGARDER
A suivre

Football : une prime d’un million de dollars promise aux joueurs de la RD Congo en cas de victoire contre le Cameroun

Chancel Mbemba est le capitaine des Leopards. [PA Images / Icon Sport]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Avant leur demi-finale des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026, les joueurs de la RD Congo se sont vu promettre une prime exceptionnelle.

De quoi les motiver. Alors qu’il affronte le Cameroun, jeudi à Rabat (Maroc) en demi-finale des barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026, les joueurs de la sélection de la République démocratique du Congo. Les Léopards ont vu le président Félix Tshisekedi leur promettre une prime exceptionnelle en cas de qualification pour les barrages intercontinentaux.

Selon les informations de Sports News Africa, le président de la République veut motiver ses joueurs avec une prime d’un million de dollars (864.230 euros) pour chacun d’entre eux en cas de qualification.

Pour valider leur billet pour les barrages intercontinentaux de mars, les coéquipiers de Chancel Mbemba notamment devront d'abord battre les Camerounais ce jeudi puis le vainqueur de l'autre demi-finale opposant le Nigeria et le Gabon.

Sur le même sujet Nigeria-Gabon, Cameroun-RD Congo, barrages de la zone Afrique pour la Coupe du monde 2026 : à quelle heure et sur quelle chaîne ? Lire

A noter que cette prime ne concerne que les joueurs, le sélectionneur Sébastien Desabre et son staff n’ont pas été inclus. Ce qui provoquerait quelques mécontentements. D’autres joueurs n’ayant pas été appelés pour ce rendez-vous seraient également montés au créneau d’après le média spécialisé dans l’actualité du sport africain

FootballRD CongoPrime

À suivre aussi

Florentino Pérez a tenu des propos sexistes contre une journaliste du journal ABC.
«J’ignore si elle s’y connait en football» : le dérapage sexiste du président du Real Madrid
Football : un joueur du FC Porto victime d’un violent home-jacking avec sa famille
Fleury DI Nallo a inscrit 222 buts sous le maillot de l'OL.
Football : le meilleur buteur de l’histoire de l’Olympique Lyonnais décède à l’âge de 83 ans

Ailleurs sur le web

Dernières actualités