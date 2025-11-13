Football : les terrifiantes images d’une joueuse de l’Atlético de Madrid évanouie sur la pelouse après un choc à la tête

Mercredi soir lors du match de Ligue des champions féminine Atlético de Madrid-Juventus Turin, Andrea Medina s’est évanouie au sol après un choc à la tête.

Des images glaçantes. La rencontre de la 3e journée de Ligue des champions féminine, ce mercredi 12 novembre, entre l’Atlético de Madrid et la Juventus Turin (1-2) a été marquée par un terrible choc subi à la tête par Andrea Medina.

À la 73e minute, la joueuse espagnole est tombée, sonnée, sur la pelouse, sous le regard inquiet de ses coéquipières et de son staff technique. La défenseure, âgée de 21 ans, a reçu un coup de genou accidentel à la tête en se jetant pour intercepter un ballon.

Agak gimana gitu ngeliat Juventus & Bonansea sejauh ini belom ada bentuk solidaritasnya ke Andrea Medina..



Sembuh yuk, Andrea 👊🥹 https://t.co/2YJnEuyDaRpic.twitter.com/8Ngdqs0F8k — Garis Tengah (@garistengah_id) November 13, 2025

Elle a rapidement été prise en charge par le service médical madrilène et a reçu des soins pendant plusieurs minutes sur le terrain avant de sortir sur une civière.

«Andrea Medina a été remplacée après avoir subi une blessure à la tête, a indiqué l’Atlético de Madrid dans un communiqué. La joueuse se porte bien, mais a été transportée à l’hôpital pour des examens complémentaires.»