Football : pourquoi Luca Zidane ne disputera-t-il pas les prochains matchs de l’équipe d’Algérie ?

Un mois après avoir connu sa première sélection, Luca Zidane ne disputera pas les deux prochaines rencontres de l’équipe d’Algérie contre le Zimbabwe et l’Arabie saoudite.

Mauvaise nouvelle pour Luca Zidane et les Fennecs. Un mois après avoir connu sa première sélection, le gardien de but (27 ans) ne disputera pas les deux prochains matchs amicaux de l’équipe d’Algérie prévus à Djeddah (Arabie saoudite), ce jeudi, contre le Zimbabwe et, mardi prochain, face à l’Arabie saoudite.

Il a quitté le rassemblement

Le fils de Zinedine Zidane a déclaré forfait et a été autorisé à quitter le rassemblement en raison d’une blessure aux adducteurs contractée avec son club de Grenade (2e division espagnole). Pour le remplacer, le sélectionneur Vladimir Petkovic, déjà confronté aux absences de Ramy Bensebaïni, Mohamed Tougaï et Farès Chaïbi, a décidé de convoquer Zakaria Bouhalfaya, qui évolue au CS Constantine (Algérie).

Luca Zidane avait été appelé pour la première fois en équipe d’Algérie au début du mois d’octobre. Remplaçant lors de la victoire en Somalie (0-3), il avait fêté sa première apparition sous le maillot algérien quelques jours plus tard contre l’Ouganda (2-1) en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, pour laquelle les coéquipiers de Riyad Mahrez sont qualifiés.

Mais avant de participer au Mondial, organisée l’été prochain au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique, l’Algérie disputera la Coupe arabe des nations au Qatar (1er-18 décembre), dont elle est tenante du titre, et surtout la Coupe d’Afrique des nations au Maroc (21 décembre-18 janvier). Et Luca Zidane devrait être de la partie s’il est remis de sa blessure.