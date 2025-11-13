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NBA : Victor Wembanyama s'offre un record historique malgré une défaite des Spurs contre les Warriors

Victor Wembanyama a réalisé un triple-double contre les Warriors. [Daniel Dunn-Imagn Images/REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Malgré la défaite des Spurs contre les Warriors mercredi soir, Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé sur les parquets NBA avec un triple-double.

Il continue d’impressionner. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Victor Wembanyama s’est offert un triple double avec 31 points, 15 rebonds et 10 passes décisives. Malgré tout, cela n’a pas suffi aux San Antonio Spurs pour venir à bout de Golden State (120-125).

Face aux Spurs, c’est Stephen Curry qui s’est montré tout simplement monstrueux (46 points, 5 rebonds, 5 passes, 13/25 au tir). Le meneur de 37 ans a fait la différence dans le troisième quart-temps, lors duquel il a inscrit 22 points, permettant aux siens de combler un déficit s'étant établi à 16 points dans le deuxième quart et de mener jusqu'à la fin.

Mais «Wemby», qui a perdu huit ballons, est entré dans l’histoire de sa franchise avec son équipier Stephon Castle, qui a aussi signé un triple-double (23 points, 10 rebonds, 10 passes). C’est la première fois de l'histoire de la franchise texane que deux de ses joueurs réussissent un triple-double dans la même rencontre.

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Les Spurs, battus pour la troisième fois de la saison, ont l'occasion de prendre leur revanche dès vendredi, toujours chez eux, face aux joueurs de Steve Kerr.

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