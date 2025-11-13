NBA : Victor Wembanyama s'offre un record historique malgré une défaite des Spurs contre les Warriors

Malgré la défaite des Spurs contre les Warriors mercredi soir, Victor Wembanyama a une nouvelle fois brillé sur les parquets NBA avec un triple-double.

Il continue d’impressionner. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Victor Wembanyama s’est offert un triple double avec 31 points, 15 rebonds et 10 passes décisives. Malgré tout, cela n’a pas suffi aux San Antonio Spurs pour venir à bout de Golden State (120-125).

Face aux Spurs, c’est Stephen Curry qui s’est montré tout simplement monstrueux (46 points, 5 rebonds, 5 passes, 13/25 au tir). Le meneur de 37 ans a fait la différence dans le troisième quart-temps, lors duquel il a inscrit 22 points, permettant aux siens de combler un déficit s'étant établi à 16 points dans le deuxième quart et de mener jusqu'à la fin.

The first time in Spurs history that two players recorded triple-doubles in the same game 👏



Stephon Castle: 23 pts, 10 rebs, 10 ast

Victor Wembanyama: 31 pts, 15 rebs, 10 ast pic.twitter.com/kx03cOm1th — San Antonio Spurs (@spurs) November 13, 2025

Mais «Wemby», qui a perdu huit ballons, est entré dans l’histoire de sa franchise avec son équipier Stephon Castle, qui a aussi signé un triple-double (23 points, 10 rebonds, 10 passes). C’est la première fois de l'histoire de la franchise texane que deux de ses joueurs réussissent un triple-double dans la même rencontre.

Victor Wembanyama & Stephon Castle posted triple-doubles for the Spurs tonight!@wemby: 31 PTS, 15 REB, 10 AST@StephonCastle: 23 PTS, 10 REB, 10 AST



They become the first San Antonio duo to record triple-doubles in the same game 😱 pic.twitter.com/pqXYPiRtSJ — NBA (@NBA) November 13, 2025

Les Spurs, battus pour la troisième fois de la saison, ont l'occasion de prendre leur revanche dès vendredi, toujours chez eux, face aux joueurs de Steve Kerr.