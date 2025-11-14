Kylian Mbappé forfait pour le match de l'équipe de France en Azerbaïdjan

Au lendemain de la victoire de l'Equipe de France face à l'Ukraine (4-0), où il a inscrit un doublé et permis aux Bleus d'assurer leur présence à la prochaine Coupe du Monde, Kylian Mbappé est annoncé forfait pour la suite du rassemblement. Il manquera le prochain match des hommes de Didier Deschamps, face à l'Azerbaïdjan, ce dimanche (18h).

De retour à Madrid. Quelques heures après avoir participé au succès des Bleus face à l'Ukraine au Parc des Princes, Kylian Mbappé a quitté le groupe France pour rejoindre son club du Real Madrid. Il souffre de la cheville droite.

Comme annoncé dans un communiqué de la FFF, l'attaquant vedette de l'Equipe de France souffre d'une inflammation de la cheville droite. Il doit effectuer des examens médicaux à Madrid, ce vendredi, pour définir la gravité de sa blessure.

Eduardo Camavinga et Manu Koné manqueront également à l'appel

Au même titre que l'ancien joueur du PSG, Eduardo Camavinga (blessure) et Manu Koné (suspendu) ont également rejoint leur équipe respective, le Real Madrid et l'AS Rome. Le groupe France se retrouve donc amputé de deux options au milieu de terrain et de sa star offensive pour son déplacement, ce dimanche, en Azerbaïdjan.

Une rencontre durant laquelle Didier Deschamps pourrait donner du temps de jeu à certains joueurs peu en vue habituellement sous le maillot bleu. Les double champions du monde ont en effet validé leur ticket pour le prochain mondial américain, organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ce déplacement en Asie constitue la dernière étape de ces éliminatoires, où la France est assurée de terminer première du groupe D.