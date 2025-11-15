Football : pourquoi le Real Madrid a-t-il changé le nom de son stade historique ?

Le Real Madrid a décidé de raccourcir le nom de son stade. L’enceinte madrilène ne s’appellera plus «Santiago Bernabéu» mais simplement «Bernabéu». En optant pour cette nouvelle stratégie de marque, le club espagnol cherche à s’offrir une image moderne et internationale.

Une stratégie commerciale payante ? Cette semaine, le club espagnol du Real Madrid a officiellement annoncé que l'appellation de son stade mythique allait changer. Connue sous le nom de «Santiago Bernabéu», l’enceinte madrilène s'appellera désormais simplement «Bernabéu». Une décision mûrement réfléchie après des mois d’études.

Pour rappel, ce stade a été inauguré en 1947 avant d’être renommé en 1955 au nom de l’ancien président Santiago Bernabéu. Et ces dernières années, le club a investi des centaines de millions d’euros pour rénover son antre. Les travaux ont pris fin au printemps 2024.

Le nom inauguré lors d'un match de NFL

Avec ce changement de nom, le Real Madrid cherche à développer une nouvelle stratégie de marque, offrant une image moderne et internationale. En faisant cela, le club espagnol souhaite conquérir de nouveaux marchés.

Pour marquer le coup, la Casa Blanca a fait le choix fort d’inaugurer ce nouveau nom lors du premier match de NFL (football américain) en Espagne, opposant les Washington Commanders aux Miami Dolphins, ce dimanche. Une communication qui vient illustrer les ambitions internationales du club.

Pour Ivan Martinho, professeur de marketing sportif, «la décision du Real Madrid de renommer le stade Bernabéu est un exemple classique de repositionnement de marque». «Le lancement de cette nouvelle marque, coïncidant avec les débuts de la NFL à Madrid, démontre clairement que le Bernabéu rivalise désormais avec les plus grands complexes sportifs du monde», a-t-il ajouté dans AS.

«De telles transformations génèrent de nouveaux revenus»

Également interrogé par le média espagnol, Anderson Nunes, spécialiste dans le management sportif, estime que «de telles transformations génèrent de nouveaux revenus». Mais la refonte de l’image du Real Madrid ne s’arrête pas là. Le quotidien sportif assure que le club présentera un nouveau logo prochainement.

Cette stratégie pourrait donc s’avérer payante pour le club. Déjà, la saison dernière, le Real Madrid avait perçu d’importants revenus grâce à la visite de son stade, baptisée «Tour du Bernabéu». Ce dernier avait généré 52,6 millions d’euros de recettes, un record pour un site madrilène. C’est presque deux fois plus que le musée du Prado qui avait rapporté 27 millions d’euros en 2023.